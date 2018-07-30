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30/07/2018 15:30

《異動股》建成（０１６３０）突急瀉９１％，最低曾重返招股價

　　《經濟通通訊社３０日專訊》建成（０１６３０）突急瀉，現跌９１﹒１３％，報０﹒５１
元，盤中低見０﹒３８元，重返招股價水平；成交約１﹒６８億股，涉資１﹒３４億元。暫時該
股為跌幅最大個股。（ｆｆ）

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