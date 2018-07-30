《午市前瞻》騰訊偏弱港股續向淡，料２７８００至２９０００遊走

《經濟通通訊社３０日專訊》即使美國第二季經濟增長４﹒１％符合市場預期兼創四年來最

佳，惟大型科技公司季績疲弱，導致該板塊大幅走低，納指上日收挫１１４點或１﹒５％，至

７７３７點，錄得一個月來的最大單日跌幅。道指下跌７６點或０﹒３％，至２５４５１點；標

指跌１８點或０﹒７％，至２８１８點。

外圍走低，加上人民幣持續弱勢，期結日港股今早低開１７３點，隨著騰訊（００７００）

再遇沽壓兼再創年內新低，內房股又同時受累人民幣走低，港股最多挫２４７點見２８５５６點

，最終半日收跌１９４點或０﹒６７％，報２８６１０點。半日主板成交３７０﹒０６億元。

滬指微跌４點或０﹒１６％，報２８６８點。國企指數報１１０００，跌０﹒４３％或跌

４６點。



＊人民幣走弱內銀再度受壓，樓市調控拖累內房股＊



騰訊上周成北水最大沽盤個股，今日再度受壓，半日一度最多急挫３﹒１％，低見

３６１﹒６元，創今年以來新低，半日收跌２﹒５２％，報３６３﹒６元。匯控（００００５）

軟０﹒２％，報７４﹒７元。港交所（００３８８）跌１﹒１％，報２３４﹒２元。中移動

（００９４１）跌０﹒２９％，報６９﹒７元。友邦（０１２９９）走低１﹒１７％，報

６７﹒８５元。

人民幣再度大幅貶值，離岸人民幣（ＣＮＨ）隨後急穿６﹒８４關口，半日低見

６﹒８４９７，跌３１９點子，拖累內銀股反覆偏軟，建行（００９３９）跌０﹒４２％，報７

﹒０８元。工行（０１３９８）走低０﹒５２％，報５﹒７９元。農行（０１２８８）挫

０﹒７９％，報３﹒７８元。中行（０３９８８）跌０﹒２７％，報３﹒６８元。招行

（０３９６８）跌０﹒８１％，報３０﹒６５元。

官媒《新華社》發表社評，指今年房地產市場調控政策密集出台，加上人民幣貶值，內房股

亦普遍受壓，而碧桂園（０２００７）旗下安徽「城市之光」項目工地發生圍牆和活動板房坍塌

意外，導致所有項目停工，半日急挫６﹒１％，報１２﹒３２元，為跌幅最大藍籌。萬科

（０２２０２）跌２﹒７６％，報２４﹒６５元。雅居樂（０３３８３）走低４﹒９８％，報

１２﹒２元。中海外（００６８８）挫１﹒７９％，報２４﹒６５元。潤地（０１１０９）無升

跌，報２９﹒０５元。



＊基建股受捧中車跑贏國指股，裕元盈警瀉１２％＊



中資航空股受累人民幣走弱，國航（００７５３）跌２﹒２％，報７﹒０７元。東航

（００６７０）挫３﹒１６％，報４﹒９１元。南航（０１０５５）軟０﹒１８％，報５﹒４９

元。

汽車股集體下挫，比亞迪（０１２１１）跌３％，報４３﹒７５元，為跌幅最大國指成份股

。華晨（０１１１４）獲麥格理首予跑贏大市評級，目標價１８﹒２元，但寶馬昨日宣布將對出

口至中國的部分車型加價，華晨半日挫５﹒４３％，報１０﹒１元，盤中低見９﹒９７元，創逾

一年半新低。吉利（００１７５）跌２﹒６１％，報１７﹒９４元。長汽（０２３３３）軟１﹒

４２％，報５﹒５７元。

有分析人士認為，下半年基建投資步伐或會加快，基建鐵路股再次落鑊，中車

（０１７６６）飆５﹒３５％，報６﹒８９元，為半日升幅最大國指成份股。中交建

（０１８００）升１﹒２９％，報８﹒６６元。中鐵建（０１１８６）漲２﹒３９％，報

９﹒４４元。中車時代（０３８９８）走高１﹒２１％，報４６﹒１５元。

電力股全線逆市上揚，潤電（００８３６）走高１﹒１８％，報１５﹒５元，為半日升幅最

大藍籌。華能國電（００９０２）升０﹒８４％，報６﹒０２元。華電國際（０１０７１）漲２

﹒７３％，報３﹒７６元。中國電力（０２３８０）抽高２﹒６３％，報１﹒９５元。

裕元（００５５１）發盈警，料純利會較去年同期減少約４０％至４５％，半日急挫

１１﹒７２％，報２１﹒１元。寶勝（０３８１３）跌１﹒９５％，報１﹒５１元。



＊陳錦興：基建股受政策刺激上揚，中興有待觀察＊



港股今早再次回落，英皇證券研究部總監陳錦興對《經濟通通訊社》表示，大市受壓主要受

科網股持續冷卻影響，騰訊沽盤更一度受壓，低見２０１７年１１月以來的新低。此外，宏觀市

場仍然偏弱，市場欠欠缺利好消息，上星期內地利好政策消息已被內化。他強調，中美貿易戰已

變成持久戰，預測未來局勢受不明朗因素影響。他續言，港股短期仍然偏淡，料在２７８００至

２９０００遊走，投資者只宜待低吸納心儀股票。

陳錦興又表示，國家對基建的支持已經成為市場焦點，以加快批核項目為首要條件，預計基

建鐵路股繼續受有關政策刺激。

對於中興（００７６３）被富瑞上調目標價，今早見微升，他認為該股投資前景仍待觀察，

早前管理層變動和罰款行為已令投資者卻步，建議等待其中期業績報告再作投資決定。（ｍｗ、

ｔｔ）

