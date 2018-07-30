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即市新聞

30/07/2018 16:04

《美元走勢－羅明立》日央計劃調整長期利率，短線可買日圓

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒１７　　　１１０﹒８９　　　１１１﹒０５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６６５　　　１﹒１６４８　　　１﹒１６６０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１２８　　　１﹒３０９７　　　１﹒３１２５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９５６　　　０﹒９９３８　　　０﹒９９４３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９０　　　７﹒８４６４　　　７﹒８４８０

　　《美元走勢》美國第二季實際ＧＤＰ年化季率為４﹒１％，符合投資者預期，亦創下
２０１４年以來最佳表現。同期，美國第二季實際個人消費支出增長４％，高於預計的３％；而
ＰＣＥ物價指數上升１﹒８％，核心數據回落至２％，略為令人失望。投資者關注本周美聯儲議
息會議及星期五（３日）公布的非農就業數據，以評估美國的利率去向。美匯指數上試９５水平
後回落，短線仍然處於整固，料於９３﹒２５至９５﹒７５區間上落。美國基本面仍優但特朗普
成為最大的不確定性，美元仍然等待突破。

＊日央或改變買ＥＴＦ的組成＊

　　日本７月東京核心ＣＰＩ按年上升０﹒８％，高於預期的０﹒７％；按月計，ＣＰＩ上升
０﹒３％，亦較６月份持平為佳。日本央行計劃調整遏抑債券長期利率措施，日本１０年國債收
益率上周四（２６日）急升至一年高位。另外，消息指日本央行將於本周二（３１日）議息會議
計畫改變購買ＥＴＦ的組成，為了強化買債計劃的持續性。
　　受日本央行調整長期利率的計劃影響，日圓短線上升，美元兌日圓初步支持位於
１１０﹒５０，下一步支持位於１０９﹒４０。建議投資者於１１１﹒２０沽出美元買入日圓，
目標１１０﹒２０，以１１１﹒６０為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６６０　　　１﹒１５３０　　　１﹒１７００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３１３０　　　１﹒３０００　　　１﹒３１８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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