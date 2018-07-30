《美元走勢－羅明立》日央計劃調整長期利率，短線可買日圓

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １１１﹒１７ １１０﹒８９ １１１﹒０５
歐元╱美元 １﹒１６６５ １﹒１６４８ １﹒１６６０
英鎊╱美元 １﹒３１２８ １﹒３０９７ １﹒３１２５
美元╱瑞郎 ０﹒９９５６ ０﹒９９３８ ０﹒９９４３
美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４６４ ７﹒８４８０
《美元走勢》美國第二季實際ＧＤＰ年化季率為４﹒１％，符合投資者預期，亦創下
２０１４年以來最佳表現。同期，美國第二季實際個人消費支出增長４％，高於預計的３％；而
ＰＣＥ物價指數上升１﹒８％，核心數據回落至２％，略為令人失望。投資者關注本周美聯儲議
息會議及星期五（３日）公布的非農就業數據，以評估美國的利率去向。美匯指數上試９５水平
後回落，短線仍然處於整固，料於９３﹒２５至９５﹒７５區間上落。美國基本面仍優但特朗普
成為最大的不確定性，美元仍然等待突破。
＊日央或改變買ＥＴＦ的組成＊
日本７月東京核心ＣＰＩ按年上升０﹒８％，高於預期的０﹒７％；按月計，ＣＰＩ上升
０﹒３％，亦較６月份持平為佳。日本央行計劃調整遏抑債券長期利率措施，日本１０年國債收
益率上周四（２６日）急升至一年高位。另外，消息指日本央行將於本周二（３１日）議息會議
計畫改變購買ＥＴＦ的組成，為了強化買債計劃的持續性。
受日本央行調整長期利率的計劃影響，日圓短線上升，美元兌日圓初步支持位於
１１０﹒５０，下一步支持位於１０９﹒４０。建議投資者於１１１﹒２０沽出美元買入日圓，
目標１１０﹒２０，以１１１﹒６０為止損。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６６０ １﹒１５３０ １﹒１７００
英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３１３０ １﹒３０００ １﹒３１８０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》