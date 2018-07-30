《經濟通通訊社３０日專訊》中美貿易戰下，進出口界從業員希望政府可以提供支援，財政
司司長陳茂波表示，正密切留意事態發展，尤其是對一些行業的影響，例如物流業、香港在內地
設廠的廠商，出口信用保險局已出台了一些措施，港府亦留意着中小企的現金周轉各方面情況，
會提供支援。政府將與業界保持緊密聯繫，留意它們需要甚麼幫忙。
陳茂波今早啟程訪問粵港澳大灣區，他表示，今日將與幾位同事前往廣州、佛山和江門，了
解這三個城市的創新科技發展，並與當地領導交流一下關於大灣區發展中他們的一些規劃的想法
。（ｃｌ）
30/07/2018 12:48
【貿易開戰】陳茂波：港府會對受貿易戰影響行業提供支援
《經濟通通訊社３０日專訊》中美貿易戰下，進出口界從業員希望政府可以提供支援，財政
司司長陳茂波表示，正密切留意事態發展，尤其是對一些行業的影響，例如物流業、香港在內地
設廠的廠商，出口信用保險局已出台了一些措施，港府亦留意着中小企的現金周轉各方面情況，
會提供支援。政府將與業界保持緊密聯繫，留意它們需要甚麼幫忙。
陳茂波今早啟程訪問粵港澳大灣區，他表示，今日將與幾位同事前往廣州、佛山和江門，了
解這三個城市的創新科技發展，並與當地領導交流一下關於大灣區發展中他們的一些規劃的想法
。（ｃｌ）
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