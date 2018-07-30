  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/07/2018 12:48

【貿易開戰】陳茂波：港府會對受貿易戰影響行業提供支援

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中美貿易戰下，進出口界從業員希望政府可以提供支援，財政
司司長陳茂波表示，正密切留意事態發展，尤其是對一些行業的影響，例如物流業、香港在內地
設廠的廠商，出口信用保險局已出台了一些措施，港府亦留意着中小企的現金周轉各方面情況，
會提供支援。政府將與業界保持緊密聯繫，留意它們需要甚麼幫忙。
　　陳茂波今早啟程訪問粵港澳大灣區，他表示，今日將與幾位同事前往廣州、佛山和江門，了
解這三個城市的創新科技發展，並與當地領導交流一下關於大灣區發展中他們的一些規劃的想法
。（ｃｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
中國故事30/07/2018
【退市新規】中證監修改退市規則 ST股重挫 創業板跳水
FOCUS30/07/2018
【FOCUS】侵侵正面出拳＋「老朋友」背後捅刀 人幣逆風升級
生財有道30/07/2018
【年金解惑－你要知】認清年金為保障而非增值 留意退保風險
生財有道30/07/2018
【年金解惑－你要知】全民退保擱置 公共年金成退休新出路？
興證快訊30/07/2018
居屋又破頂
生財有道30/07/2018
【白居二】今期首度電腦進行攪珠 抽唔抽中結果呢度有!
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN