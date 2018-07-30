恒隆地產（１０１）中期賺４６﹒９８億元升２２％，中期息１７仙

《經濟通通訊社３０日專訊》恆隆地產（００１０１）公布截至今年６月底止中期業績，計

入物業重估收益後，中期多賺２２％至４６﹒８９億，每股盈利１﹒０４元，派中期息１７仙。

期內，收入跌１９％至５１﹒５億元。營業溢利減少１９％至３６﹒８２億元。（ｋｙ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊

