《經濟通通訊社３０日專訊》恆隆地產（００１０１）公布截至今年６月底止中期業績，計
入物業重估收益後，中期多賺２２％至４６﹒８９億，每股盈利１﹒０４元，派中期息１７仙。
期內，收入跌１９％至５１﹒５億元。營業溢利減少１９％至３６﹒８２億元。（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
30/07/2018 12:23
恒隆地產（１０１）中期賺４６﹒９８億元升２２％，中期息１７仙
《經濟通通訊社３０日專訊》恆隆地產（００１０１）公布截至今年６月底止中期業績，計
入物業重估收益後，中期多賺２２％至４６﹒８９億，每股盈利１﹒０４元，派中期息１７仙。
期內，收入跌１９％至５１﹒５億元。營業溢利減少１９％至３６﹒８２億元。（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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