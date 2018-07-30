《再戰明天》日本央行公布議息結果，渣打和澳博派業績

《經濟通通訊社３０日專訊》明日，日本央行公布議息結果，台灣公布第二季經濟增長。



＊日本央行公布議息結果＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早，日本央行貨幣政策會議（最後一日）。



＊日本公布６月失業率＊



在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布６月工業生產（經季節調整），月率料由

１﹒１％降至下滑１％；工業生產年率料由０﹒９％降至０﹒７％。

７：３０ａｍ，日本公布６月失業率，料由２﹒２％升上１２﹒３％。７：５０ａｍ，日本

公布６月工業生產，月率跌幅料由０﹒２％擴大至０﹒３％；年率料由４﹒２％下滑至０﹒６％

。

明早９：００ａｍ，中國公布７月製造業採購經理人指數，料由５１﹒５回落至５１﹒３；

非製造業採購經理人指數料維持於５５。９：３０ａｍ，澳洲公布６月建築許可月率，料由下滑

３﹒２％升上１％；年率料由３﹒１％降至下滑至負６％。



＊台灣公布第二季經濟增長＊



１：００ｐｍ，日本公布６月新屋動工，年率料由１﹒３％降至下滑２﹒５％；７月消費者

信心指數料由４３﹒７升上４３﹒８。２：００ｐｍ，德國公布６月零售銷售；月率料由下滑

１﹒６％升上１％；年率料由下滑１﹒６％升上１﹒５％。２：４５ｐｍ，法國公布７月消費者

物價指數，月率料由持平降至下滑０﹒３％；年率料由２％升上２﹒１％。４：００ｐｍ，意大

利公布６月失業率，料由１０﹒７％上升至１０﹒８％。同時，台灣公布第二季國內生產總值，

年率料由３﹒０２％降至２﹒９８％。



＊渣打和澳博派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：渣打（０２８８８）、華能國際電力（００９０２）、

澳博控股（００８８０）、理文化工（００７４６）和鐵建裝備（０１７８６）。

靄華押業（０１３１９）開股東周年大會。（ｈｏ）

