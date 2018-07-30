《小傳日記》魚缸期結日偏軟，ＱＱ沽壓仲未完



《小傳日記》花旗國科網股熱潮開始冷卻，部分大型科技公司季績疲弱，所以即使花旗國經

濟數據強勁，納指、道指、標指上日（２７日）齊齊下跌。納指更加唔見１１４點，創一個月以

來最大單日跌幅。亦由於係咁，香江魚缸亦於今日（３０日）期結日低開１７３點，隨住重磅藍

戰士ＱＱ（００７００）沽壓持續，魚缸跌幅最多去到２６４點，低見２８５３９點。部分重磅

藍戰士好似友邦（０１２９９）、祖國移動（００９４１）升幅好少，所以唔夠力支持魚缸倒升

，兩者都只係微升０﹒０７巴仙，分別報６８﹒７銀同６９﹒９５銀。另一方面，人仔持續疲弱

，所以魚缸最終唔見四分一巴仙或７１點收市，報２８７３３點。主板成交７２３億銀增加約一

成。

國貨就輕輕軟１點，報１１０４６點。Ａ場無咗４點或０﹒１６巴仙，報２８６９點。



＊熱潮冷卻後ＱＱ向下走，壽仔發盈喜可惜升唔起＊



早於上星期ｆｂ大跌震碎投資者嘅心，連累香江缸友亦對科網股嘅信心大幅動搖，首當其衝

嘅，就係重磅科網藍戰士ＱＱ啦！ＱＱ上年不停破頂，最高去到４７５﹒７２銀創上市新高，不

過其後就隨魚缸一路向下碌，期間公布多次良好業績都無用。嚟緊下個月１５號就係公布半年成

績表之日，花旗維持睇好，但係北水狂沽ＱＱ，令到ＱＱ今日再跌穿３７０蚊關，最低見

３６１﹒６銀，創２０１７年１１月以來低位，好彩尾市跌幅收窄至近２巴仙，最終收

３６７﹒２銀，對比山頂位唔見２３巴仙，慘慘豬！

其他科技股方面，瑞聲（０２０１８）今日亦質低近１巴仙，報１００﹒４銀，最低去到

９９﹒３５銀，係今個月內第二次失守紅底關，舜宇（０２３８２）亦無咗近２巴仙，報１３６

銀；小米（０１８１０）穩價期結束，跌近２巴仙收１８﹒６８銀。

至於發盈喜嘅國壽（０２６２８），公司預計上半年淨利增逾２５巴仙，不過同時公司因為

違反洗錢法，所以被判罰７０萬人仔罰款。今日收報１９﹒９銀，輕輕唔見近１巴仙。



＊地盤出意外碧桂園低開，華晨話加價股民叫怕怕＊



話說缸友有留意開內地新聞，就知道碧桂園（０２００７）響內地有地盤發生意外，搞到６

死２傷，碧桂園重話停晒目前所有項目做返個安全檢查。缸友們聞之色變，一個二個走去放晒內

房股，搞到今日成個板塊好似肚瀉咁。碧桂園低開近４巴仙後，收市挫逾７巴仙，報１２﹒１４

銀；其他內房友亦都跌到一仆一碌，綠城中國（０３９００）跪低逾６巴仙，報９﹒３９銀；雅

居樂（０３３８３）慘瀉７巴仙，報１１﹒９４銀；龍湖集團（００９６０）腳軟逾４巴仙，報

２２﹒８５銀。

通常個魚缸都係壞事接踵而來，砵砵車呢邊又跌過。話說侵侵（特朗普）７月起中美關稅演

變得愈來愈烈，砵砵車就變成兩國之間嘅磨心，其中寶馬又話係中國兩款ＳＵＶ車要加價最多

７巴仙。今日華晨中國（０１１１４）都跟手瀉逾５巴仙，報１０﹒１４銀；連街坊吉利

（００１７５）都跟住向後近３巴仙，報１７﹒８８銀。



＊舊經濟避險小象股價掂，恆隆業績俏缸友齊叫妙＊



魚缸呢排都上上落落，缸友都等緊８月份業績期，呢段期間啲錢都流晒入去堆舊經濟股避險

今日小象直飛逾１巴仙，報２１２﹒６元銀，盤中去到２１４﹒２銀插旗；其他錢莊方面，大象

（００００５）就跌０﹒２巴仙，報７４﹒７元銀；渣打（０２８８８）漲近１巴仙，報

７２﹒１銀。

另外，恆隆集團（０００１０）今日公佈半年度業績，中期純利按年升２７巴仙，雖然撇除

物業重估收益，基本盈利按年跌近兩成，但無損缸友們對恆隆系嘅熱愛，今日恆隆集團彈起半個

巴仙，報２２﹒０５銀；恆隆地產（００１０１）中期就多賺２２％，股價亦都造好，更飛上近

１巴仙，報１６﹒５８銀。



＊人仔唔太好飛機飛唔到，全靠李克強基建一定強＊



人仔呢排唔多掂，今早中間價又調低咗２８０點子，損手爛腳搞到跌穿６個８關口，，飛機

佬又點會有運行。今日三隻飛機佬繼續受壓低飛，東航（００６７０）就唔見近３巴仙，得返

４﹒９２銀，國航（００７５３）都唔好得去邊，無咗近１巴仙，收７﹒１６銀。南航

（０１０５５）亦一齊行衰運，無咗近１巴仙，收報５﹒４５銀。

國務院總理李克強，之前去咗睇山南市川藏鐵路拉林段施工之後，就成日照住基建仔，話要

搞好中西部基礎設施縮小區域發展差距，仲話要下半年會加快基建投資步伐，特別係交通、城鎮

公共服務設施等重大基礎設施和民生項目方面啊！聽到呢個好消息，海螺水泥（００９１４）就

彈起咗逾３巴仙，收報５０﹒６５銀，曾破頂見５１﹒５５銀。中交建（０１８００）都唔執輸

，爬高逾１巴仙，去到８﹒６７銀。

另外，又見股仔洗倉式下挫。建成（０１６３０）大瀉逾９１巴仙，報０﹒４９５銀，盤中

一度低見０﹒３８銀，去返上市價水平，係今日跌幅最大嘅魚毛。請請！



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