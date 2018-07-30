《保障全方位－左偉豪》危疾保障助你追求安穩豐盛生活

《保障全方位》ＡＸＡ安盛上月發布生活指數報告，發現港人認為實現安穩生活的所需金額

中位數為６８６萬，若要活得豐盛則需１６２１萬元，相約港人３４年及８０年的平均總收入。

雖然港人普遍認為擁有健康體魄是達至安穩或豐盛生活不可或缺的元素，但報告同時顯示超過七

成港人關注醫療通漲問題，僅次於日常基本開支上升。

日常開支尚可調節，唯醫療費用實在難以估計。尤其是癌症這類有機會致命的嚴重疾病，近

七成人只可依靠個人儲蓄應付醫療開支。近年癌症越加普遍，香港癌症資料中心資料顯示香港每

４位男士或每５位女士當中，就有一人有機會在７５歲前患上癌症，而２０１５年本港新增癌症

個案更突破３萬宗。危疾的康復期不定，復發風險令難以掌握，確是令人無奈。



＊留意危疾保險產品等候期＊



現今市場上有多樣危疾保險產品供以選擇，有些更會提供早期及多次賠償的保障，可是當中

可能設有一定限制。以多次癌症賠償為例，傳統的危疾保障計劃大都在兩次癌症索償之間設等候

期，一般為三年；若患者在等候期內復發或確診其他癌症，則有機會不獲賠償。有部分產品聲稱

其等候期可降至一年，但事實上「一年等候期」只適用於全新癌症確診個案，即第二次患癌由不

同惡性細胞引起且與首次癌症無關，方可獲得賠償。而其他聲稱有持續癌症保障的產品亦只是

「實報實銷」的醫療產品，患者及家人仍需為生活開支而擔憂。

但從香港癌症基金會的資料所見，現實上某些癌症較高機會於兩三年內復發。其間無疑對患

者構成一定程度的經濟壓力，亦可能在康復道路上帶來身心壓力。



＊縮短等候期讓患者倍加保障＊



為了照顧患者需要，市場上一些嶄新的危疾保障計劃將等候期由三年大大縮短至一年半，並

加入每月賠償。換句話說，受保人一旦確診癌症可先獲保額的１００％賠償；在一年半的等候期

後，不論癌症復發、轉移或是持續癌症，只要受保人正在接受癌症治療，受保人仍可每月繼續獲

發現金支援，直至病情有所緩解，以幫補其日常生活開支。

健康是生活的重要財產。擁有合適的危疾保險定可未雨綢繆，應付突如期來的危疾威脅，減

輕家庭財務負擔。建議市民應細心比較不同計劃的條款及保障細則，留意賠償等候期及持續經濟

支援的額外保障，以減少對醫療費用的後顧之憂，達至安穩及豐盛的生活。註：保險產品須受有

關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛首席壽險產品總監 左偉豪》

