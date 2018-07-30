騰訊尾市跌勢收窄，港股全日跌７１點收２８７３３，成交７２３億



《經濟通通訊社３０日專訊》美國宣布第二季經濟增長４﹒１％，符合市場預期，創四年新

高。惟Ｔｗｉｔｔｅｒ及英特爾等大型科技股業績欠理想，股價下挫，導致該板塊大幅走低，納

指上日收挫１１４點或１﹒５％，至７７３７點，錄得一個月來的最大單日跌幅。道指下跌７６

點或０﹒３％，至２５４５１點；標指跌１８點或０﹒７％，至２８１８點。

市場欠缺利好消息，上星期內地利好政策消息已被內化，再加上人民幣持續弱勢，期結日港

股今早低開１７３點報２８６３１，在騰訊（００７００）一度急插下，港股最多挫２６４點低

見２８５３９點。尾市騰訊跌幅大為窄，港股最終收跌７１點或０﹒２５％，報２８７３３點。

主板成交７２３億元增加１０﹒４％。

滬指微跌４點或０﹒１６％，報２８６９點。國企指數報１１０４６點，軟１點。



＊騰訊曾創九個月低位，城市棚改政策挫內房＊



騰訊今日再度受壓捱沽，盤中一度低見３６１﹒６元，錄近九個月低位，報３６７﹒２元，

跌１﹒５５％。匯控（００００５）軟０﹒２％，報７４﹒７元。港交所（００３８８）跌

０﹒６８％，報２３５﹒２元。中移動（００９４１）升０﹒０７％，報６９﹒９５元。友邦

（０１２９９）走高０﹒０７％，報６８﹒７元。長和（００００１）升０﹒８９％，報

８５﹒３５元。

隔晚離岸人民幣（ＣＮＨ）已跌穿６﹒８４關口，今早拖累內銀股，惟部分收市前收復失地

。建行（００９３９）收市仍微升０﹒１４％，報７﹒１２元。工行（０１３９８）無升跌，報

５﹒８２元。農行（０１２８８）軟０﹒２６％，報５﹒８２元。中行（０３９８８）升

０﹒２７％，報３﹒７元；招行（０３９６８）走低０﹒８１％，報３０﹒６５元。

官媒《新華社》發表社評，指三四線城市應及時調整棚改政策，謹慎供應土地，更表示鞏固

樓市調控成果為當務之急，內房股隨消息下跌。碧桂園（０２００７）安徽「城市之光」項目工

地發生圍牆和活動板房坍塌意外，急挫７﹒４７％，報１２﹒１４元，為跌幅最大藍籌。

萬科（０２２０２）跌２﹒７６％，報２４﹒６５元。雅居樂（０３３８３）早前以

１０﹒９億元取得廣東省河源市一幅商住地塊，惟仍走低７﹒０１％，報１１﹒９４元。中海外

（００６８８）微跌１％，報２４﹒８５元。潤地（０１１０９）漲０﹒１７％，報２９﹒１元

。

本地地產股逆上市受捧，信和置業（０００８３）升１﹒６６％，報１３﹒４４元，為升幅

最大恆指成分股；新地（０００１６）漲０﹒９８％報１２４﹒１元。



＊國策刺激基建股持續升，電力板塊普遍走高＊



有分析人士認為，國家對基建的支持已經成為市場焦點，以加快批核項目為首要條件，預計

基建鐵路股繼續受有關政策刺激。該牌塊再次落鑊，中車（０１７６６）飆５﹒０５％，報

６﹒８７元，為升幅最大國指成份股。中交建（０１８００）升１﹒４％，報８﹒６７元。中鐵

建（０１１８６）升２﹒０６％，報９﹒４１元。中車時代（０３８９８）漲２﹒６３％，報

４６﹒８元。

５１﹒５５元上市新高；華潤水泥（０１３１３）升１﹒３０％收９﹒３２元；中國建材

（０３３２３）漲１﹒６４％，報８﹒６９元。

電力板塊今日普遍逆市走高，潤電（００８３６）漲１﹒０４％，報１５﹒４８元。華能國

電（００９０２）獲大和評優於大市，收市升１﹒８４％，報６﹒０８元。華電國際

（０１０７１）抽高２﹒４６％，報３﹒７５元。中國電力（０２３８０）升２﹒６３％，報１

﹒９５元。

再有細價股見洗倉式下跌，建成控股（０１６３０）急挫９１﹒３９％，報０﹒４９５元，

為跌幅最大個股，成交２﹒６２億元。

香港資源控股（０２８８２）（臨時編號：０２９６０）升３９﹒０２％報０﹒２８５元，

為升幅最大個股。（ｍｗ）

