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即市新聞

30/07/2018 16:11

騰訊尾市跌勢收窄，港股全日跌７１點收２８７３３，成交７２３億

　
　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國宣布第二季經濟增長４﹒１％，符合市場預期，創四年新
高。惟Ｔｗｉｔｔｅｒ及英特爾等大型科技股業績欠理想，股價下挫，導致該板塊大幅走低，納
指上日收挫１１４點或１﹒５％，至７７３７點，錄得一個月來的最大單日跌幅。道指下跌７６
點或０﹒３％，至２５４５１點；標指跌１８點或０﹒７％，至２８１８點。
　　市場欠缺利好消息，上星期內地利好政策消息已被內化，再加上人民幣持續弱勢，期結日港
股今早低開１７３點報２８６３１，在騰訊（００７００）一度急插下，港股最多挫２６４點低
見２８５３９點。尾市騰訊跌幅大為窄，港股最終收跌７１點或０﹒２５％，報２８７３３點。
主板成交７２３億元增加１０﹒４％。
　　滬指微跌４點或０﹒１６％，報２８６９點。國企指數報１１０４６點，軟１點。

＊騰訊曾創九個月低位，城市棚改政策挫內房＊

　　騰訊今日再度受壓捱沽，盤中一度低見３６１﹒６元，錄近九個月低位，報３６７﹒２元，
跌１﹒５５％。匯控（００００５）軟０﹒２％，報７４﹒７元。港交所（００３８８）跌
０﹒６８％，報２３５﹒２元。中移動（００９４１）升０﹒０７％，報６９﹒９５元。友邦
（０１２９９）走高０﹒０７％，報６８﹒７元。長和（００００１）升０﹒８９％，報
８５﹒３５元。
　　隔晚離岸人民幣（ＣＮＨ）已跌穿６﹒８４關口，今早拖累內銀股，惟部分收市前收復失地
。建行（００９３９）收市仍微升０﹒１４％，報７﹒１２元。工行（０１３９８）無升跌，報
５﹒８２元。農行（０１２８８）軟０﹒２６％，報５﹒８２元。中行（０３９８８）升
０﹒２７％，報３﹒７元；招行（０３９６８）走低０﹒８１％，報３０﹒６５元。
　　官媒《新華社》發表社評，指三四線城市應及時調整棚改政策，謹慎供應土地，更表示鞏固
樓市調控成果為當務之急，內房股隨消息下跌。碧桂園（０２００７）安徽「城市之光」項目工
地發生圍牆和活動板房坍塌意外，急挫７﹒４７％，報１２﹒１４元，為跌幅最大藍籌。
　　萬科（０２２０２）跌２﹒７６％，報２４﹒６５元。雅居樂（０３３８３）早前以
１０﹒９億元取得廣東省河源市一幅商住地塊，惟仍走低７﹒０１％，報１１﹒９４元。中海外
（００６８８）微跌１％，報２４﹒８５元。潤地（０１１０９）漲０﹒１７％，報２９﹒１元

　　本地地產股逆上市受捧，信和置業（０００８３）升１﹒６６％，報１３﹒４４元，為升幅
最大恆指成分股；新地（０００１６）漲０﹒９８％報１２４﹒１元。

＊國策刺激基建股持續升，電力板塊普遍走高＊

　　有分析人士認為，國家對基建的支持已經成為市場焦點，以加快批核項目為首要條件，預計
基建鐵路股繼續受有關政策刺激。該牌塊再次落鑊，中車（０１７６６）飆５﹒０５％，報
６﹒８７元，為升幅最大國指成份股。中交建（０１８００）升１﹒４％，報８﹒６７元。中鐵
建（０１１８６）升２﹒０６％，報９﹒４１元。中車時代（０３８９８）漲２﹒６３％，報
４６﹒８元。
５１﹒５５元上市新高；華潤水泥（０１３１３）升１﹒３０％收９﹒３２元；中國建材
（０３３２３）漲１﹒６４％，報８﹒６９元。
　　電力板塊今日普遍逆市走高，潤電（００８３６）漲１﹒０４％，報１５﹒４８元。華能國
電（００９０２）獲大和評優於大市，收市升１﹒８４％，報６﹒０８元。華電國際
（０１０７１）抽高２﹒４６％，報３﹒７５元。中國電力（０２３８０）升２﹒６３％，報１
﹒９５元。
　　再有細價股見洗倉式下跌，建成控股（０１６３０）急挫９１﹒３９％，報０﹒４９５元，
為跌幅最大個股，成交２﹒６２億元。
　　香港資源控股（０２８８２）（臨時編號：０２９６０）升３９﹒０２％報０﹒２８５元，
為升幅最大個股。（ｍｗ）

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