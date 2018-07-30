《每周華語－黃溢華》美俄科研、花費巨大、軍備民用、兩者均需

《每周華語》上周普京宣布將興建比「港珠澳」大橋長三倍的最長跨大海大橋，連接庫頁島

與俄遠東各主要地區。俄百多二百年希望發展俄遠東之經濟，若「大橋」成功建成，將有利俄此

區之全面發展。



不久前美特朗普批准建立太空部隊，並指美國將再把太空人送上月球，以維持美國太空科研

╱科技的領導地位。而美國太空總署亦公布了將發射一個太陽探測儀，飛近太陽，以破紀錄的

「近距離」去探測太陽：用料可抵擋極高溫云云，此步反映美國於防高熱物枓方面有了突破性的

發展。



當然，科研、科技與基礎研究，離不開人才與花費大量金錢╱資源。由軍用以至民用，科研

對國家重要但亦可能因為科研而帶來意想不到的負面事情：巨鯨「吃」下大量塑料而死亡，正是

人類石化工業所賜，其他生命及海洋，山脈也大受破壞，地球「伯伯」也因而出現「高燒」及氣

候異常的事情。冰川南北極加快消失，使科技╱科研之得失不易「計量」。未來５０、１００年

，地球生態必起大變動，水平面急上升，多天災成為常態且農作物等可能大量失收，會使爭奪科

研，抵銷了科研之即時「好處」，卻又不平衡「壞」點，使人類前景不一定安全。且美俄鬥科研

，已到了不只核彈鬥「多」，而是出現超乎想像的軍事產物。



普京公開了俄國成功擁有微核動力推動的導彈。有分析認為試射四次均「失敗」！但再多幾

次試射，總會成功：而超乎限制的射程及高速，使對手的雷達，反導彈系統全面失效。俄軍備花

費必然巨大，但經濟「回報」又有幾多？



美太空科研軍用民用均有，俄人也是。美用財技力撐科研，有任印的美鈔支持，因而財赤不

斷擴大，仍可應對，但終亦有限制。美ＪＳＦ戰機「失敗」，但仍有訂單，十多廿年之科研，此

項目不少盟友「參加」付鈔下單子，但戰機不斷提升戰力，中俄美等國近５０年花費極大，海陸

空╱太空之科研，民用也要有市場。５Ｇ晶片、民航機、電動車等有市場，消費品也不乏高科研

產物；而醫藥、醫療儀器日新月異，價格高昂，最終納稅人也應付不了，美國也因人民醫療支出

不斷增加，財赤亦停不了地增長。全球資訊╱互聯網，軍民均用可也。



今時今日，不用核彈，因為兩敗俱傷！核戰後的「冬天」，全人類及生命都會消失！因而俄

人「首先」突破別國的防備系統：用極快及無限航程的導彈，不用巨大核彈，使中美等國對俄人

「動」不得。但若果真已成功發明了「微型」核引擎，那麼向好想，民用真好乎？又或未來軍備

，「常規」軍備不再「常規」，此時誰人有無敵「引掣」，便可誰主世局之浮沉。人命重要，不

用核武；但可控制別國之「引擎」，可怕！



基礎科研，累積成果！軍民均用，乃每一國之國策。今天人類未及大同，乃各國╱各民族有

不同的理念，甚而宗教相去甚遠：無神論也可視為「宗教」：歷史長波、地緣有別，文化差異，

均使各國不得不擁有軍備。



不幸的是，人類幾千年歷史，都由大中小的戰禍串聯：無對、無錯，甚而死傷慘重的各大戰

役，均使人類離不開「嚇人」的軍備。無軍備，人家用坦克車長驅直進，失去國土成為人家的敗

兵之將，歷史正是此一教訓：因而軍備不可少，而俄美也好，中歐也好，也不斷投入資源，維持

有效之基本防維╱反擊力！科研╱科技之發展與投入，仍以軍用為先呢！



香江全力投入創新、科研╱科技，考驗極大，不宜失去後勁，且失敗乃常事也！

《資深市場人士 黃溢華》

