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即市新聞

30/07/2018 08:47

【駐京專電】中證監頒新規：涉公眾健康等重大違法公司將退市

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中國證監會發布「改革完善並嚴格實施上
市公司退市制度的若干意見的決定」，對２０１４年《關於改革完善並嚴格實施上市公司退市制
度的若干意見》進行修改。修改主要包括以下三個方面。
　　一是完善重大違法強制退市的主要情形，明確上市公司構成欺詐發行、重大信息披露違法或
者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全和公眾健康安全等領域的重大違法行為的
，證券交易所應當嚴格依法作出暫停、終止公司股票上市交易的決定的基本制度要求。
　　二是強化證券交易所的退市制度實施主體責任，明確證券交易所應當制定上市公司因重大違
法行為暫停上市、終止上市實施規則。
　　三是落實因重大違法強制退市公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員等主
體的相關責任，強調其應當配合有關方面造好退市相關工作、履行相關職責的要求。
　　《決定》自２０１８年７月２７日起施行。《決定》施行前，上市公司已被認定構成重大違
法行為或者已被依法移送公安機關，並被作出終止上市決定的，適用原規定。除上述情形外，上
市公司因本決定施行前發生的重大違法行為的暫停上市、終止上市，適用本決定。
　　中證監還特別指出，上市公司退市改變了公司股票交易轉讓的方式，但公司本身仍然是股份
有限公司，公司的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員等相關責任主體，應當本
著對職工負責、對投資者負責的態度，切實履行公司退市後正常生產經營的各項職責。
　　上市公司退市涉及諸多方面。為造好對重大違法公司的強制退市實施工作，有關方面將加強
統籌協調與工作配合，全面貫徹落實證券法和退市意見等相關規定，充分發揮退市制度積極作用
，努力維護市場穩定，切實保障投資者、特別是廣大中小投資者合法權益。

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