《全球視野－胡一帆》政策立場轉向積極寬鬆

《全球視野》中國國務院於７月２３日召開了國務院常務會議，由總理李克強主持。此次會

議是在政治局會議之前舉行的，政治局會議旨在確定下半年的政策基調和經濟任務，通常在７月

底前後舉行。此次國務院會議標誌著中國的政策立場從緊縮轉向積極寬鬆的重大轉變，同時宣布

了一系列支持經濟增長的貨幣和財政政策。政策改變是為了減輕中國經濟放緩和中美貿易摩擦造

成的影響。

國務院會議的主要內容包括：

１）貨幣政策的基調轉向寬鬆。貨幣政策立場將轉向寬鬆，通過下調存款準備金率以及使用

借貸便利工具來確保「合理充足」的流動性。中期借貸便利（ＭＬＦ）的抵押品範圍已擴大至Ａ

Ａ級債券（相當於海外ＢＢ級），以支持地方政府融資平台，平抑市場波動。決策者在去槓桿問

題的基調也有所軟化，強調「穩槓桿」，並放鬆了對資產管理產品和理財產品的監管。

７月２０日，中國三大金融監管機構 中國人民銀行、銀保監會以及證監會分別公布了規範

資產管理行業的詳細指引。雖然這些指引遵循了４月２７日發布的版本中的主要條款，但是為金

融機構平倉影子銀行產品給予了更大的靈活性。主要修訂內容涉及非標資產、理財產品和估值方

法。值得注意的是，寬限期和投資範圍都已放寬。例如，經監管機構批准後，某些非標資產可以

延期至２０２０年之後；公募基金在２０２０年之前在一定限度內可以投資於非標資產。

２）財政政策更為積極。積極的財政政策將著力支持基礎設施項目和地方政府融資平台主導

的棚戶區改造以及減稅計畫。國務院宣布加快地方政府專項債券發行以支持在建基礎設施項目，

２０１８年上半年只發行了大約４０００億元人民幣，遠低於年度額度１﹒３５兆（萬億）元人

民幣。此外，央行還宣布今年全年進一步減稅６５０億元人民幣，允許所有公司（而不僅是中小

型科技公司）從稅收計算中扣除７５％的研發支出。

３）政府擴大小微企業貸款投放。設立國家融資擔保基金，為小型和微型企業提供信貸擔保

，實現每年新增支持１５萬家小微企業和１４００億元貸款目標。

４）鼓勵私人投資參與。政府將在交通、石油和天然氣以及電信行業推出一系列項目以促進

私人投資。

５）放寬市場準入並進一步開放，包括降低關稅、放寬對外資在金融和某些製造業部門的限

制，以及建立自由貿易區。與先前承諾相呼應的措施包括：

﹒降低汽車和某些消費品的進口關稅，自７月起生效。

﹒放鬆或取消對外資在金融領域的持股限制，包括允許外國投資者在證券、基金和期貨公司

持有高達５１％的股份，並在２０２０年前達到１００％；取消中資銀行和金融資產管理公司的

外資持股限制；在２０２０年前允許外資在保險公司持股達５１％，到２０２２年達１００％。

﹒開放新能源汽車行業以及電信、醫療保健和教育等部份服務行業，並進一步開放某些製造

業部門。

﹒在全國建立更多自由貿易區，並促進區域自由貿易條約，包括區域全面經濟夥伴關係和中

韓條約。

在市場波動加劇的情況下，中國政府政策已轉向更趨寬鬆。在不確定性日益加劇之際，我們

認為積極的支持性政策將有助於緩解中國經濟放緩的影響，更重要的是能夠緩解市場對信貸緊縮

或經濟崩盤等系統性風險的擔憂。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆》

