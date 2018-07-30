【退市新規】中證監修改退市規則，ＳＴ股重挫，創業板跳水

《經濟通通訊社記者楊英傑３０日報道》一個知名上市藥企的老員工因不滿待遇下調而提出

舉報，結果牽連出該藥企大規模偷工減料生產疫苗的醜聞，受影響疫苗包括大部分嬰兒必打的百

日破疫苗，引發全國對藥品安全的擔憂。

出事的長生生物（深：００２６８０）無疑遭到中國政府「特事特辦」式監管，董事長高俊

芳及其他高管被捕，國務院派小組入駐藥廠調查，而最新消息顯示，其上市地位亦很可能不保。

中證監上周五（２７日）連夜公布修訂上市公司退市制度，對違反國家安全及公眾健康安全的上

市公司，證交所應終止該股上市地位，很顯然中證監的舉動是在回應疫苗風波，把長生生物推向

退市的邊緣，長生生物至今已經錄得連續第１０日跌停。



＊交易所重拳打擊，半年５股退市＊



中證監修改上市公司退市制度，除了原有的欺詐發行、重大信息披露違法行為之外，最新規

定，若上市公司涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全和公眾健康安全等領域的重大違

法行為，交易所亦須強制將其退市。

事實上今次加強退市機制並非橫空出世，疫苗事件更像是一條引發監管升級的導火索。過往

中國股市被批評退市率低，欠缺一個淘汰劣質上市公司的完善機制，所以監管層自前年起不斷加

強監管，截至目前今年已有５隻Ａ股遭強制退市，數字遠比往年為高。

新規又提到強化證交所的責任，即交易所才是對上市公司實施強制退市的主體，意味著作為

交易平台，深交所及上交所的監管能力進一步加強。深交所回應將堅決貫徹落實相關規定，修改

完善配套規則，同時擔負起一線監管法定職責，對於重大違法公司做到「出現一家、退市一家」

，不姑息零容忍，矛頭直指長生生物。而上交所目前未對新規作出回應。



＊強勢監管組合拳，加速爛股崩盤節奏＊



退市新規令今日滬深股市受壓，中金公司認為，新的退市制度下，質素一般的小企業與民營

企業退市風險將更加突出，預計小市值股票的整體估值可能受到進一步壓制。果然，ＳＴ股今日

近全軍覆沒，連同長生生物有逾十股跌停，深市創業板亦大跌２﹒１９％。

市場相信，來自監管層對疫苗事件的「強勢表態」，禁售令配合退市新政，雖然可避免問題

企業因股份被平倉而帶來的崩跌，但另一方面將導致券商對企業大股東質押操作更為敏感，意圖

在監管出手前盡快完成平倉，勢將加速上市公司崩盤的節奏。

深交所上周對長生生物實施禁售令，嚴禁主要股東及高管層出售持股，而興業證券

（滬：６０１３７７）曾接受主要股東大量股份質押，禁售令導致該券商無法平倉，只能眼看著

股價連日跌停，直至公司停牌或退市。

另外新規字眼含糊也令部分被實施退市風險警示的企業心驚膽顫。上市公司怎樣才算危害了

國家安全，甚麼程度的違規行為才稱之為「重大」，相比起有明確定義的信息披露違規，新規似

乎對監管層帶來了很大的操作空間。

事態發展仍有待滬深交易所更新監管細則後再進一步分析，但幾可肯定長生生物已跨越了監

管的紅線，強制退市的鐵拳隨時殺到，預料公司資金散水潮將繼續，十個跌停板不是終點而是起

點。

