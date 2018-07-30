【退市新規】長生股東未來悲觀，恐贏了道理仍血本無歸

《經濟通通訊社記者楊英傑３０日報道》對於股民而言，最害怕的自然是黑天鵝事件，即出

現了一些小概率而又對市場帶來顛覆性影響的事件。藥企生產的藥品關乎人體健康，成為了黑天

鵝最愛光顧的板塊，今次主角長生生物（深：００２６８０）就是一家國企轉私企的疫苗巨企。

中證監推出的退市新規，很明顯是衝著長生生物而來，那如果長生真的退市了，不幸踩地雷

的股民有甚麼解救方法呢？第一步當然是盡快套現，長生生物被強制退市時，很可能會被劃入退

市整理板，股民有３０日的時間作最後逃亡，不過可想而知退市板股份必定無人問津，經歷連番

跌停洗禮。不過，直至股價最低點或臨近退市時，不排除會有死士「刀口舔血」買入股份，博其

日後再度上市，出現迴光返照式的反彈，但基於長生生物的管理層很可能要過長時間的鐵窗生活

，公司東山再起的機會甚微。

出售持股只是在「止損」，更重要是追討公司信息披露違規的責任。一個監管機制完善的市

場，絕不能讓信息披露違規的上市公司逃之夭夭，就此罷了。對於長生事件，內地各大財經資訊

平台均開設了股民維權平台，讓股民可向長生生物發起集體訴訟，要求對方償還損失，但小股民

面對的現實很悲觀，最後的結果很可能是贏了道理，但拿不到一分錢。



＊眾矢之的人人討債，小股東排包尾＊



上市公司因信息披露違規導致投資者遭受損失，作出賠償是天公地道的事情，無論公司已退

市還是維持上市地位，都不可能推卸責任。況且今次長生涉及刑事犯罪，一旦罪成，民事訴訟方

面勝算也會很大。但是投資者要明白，小股東也算是公司的東主，在追討賠償時的優先度必定低

於債權方和消費者。

試想長生生物已全線停產陷入癱瘓，面臨嚴重的財政問題，而公司亦不可能再獲得新的資金

來源，而長生生物須優先賠償予債務持有人及供應商，而後又要向涉事的受害人作賠償及安排補

種疫苗，公司不破產都已經是天方夜譚，又何來有錢賠償小股東？

如股民轉向董事長高俊芳及其家族成員作追討，難度亦很大，排除了轉移國外的財產後，高

家的個人資產對比賠償額只是九牛一毛，再加上公司兩大主要股東虞臣潘及張洺豪曾質押大量持

股，即使不須面對牢獄之災，亦已變成負債累累的窮光蛋。外界擔心，小股民彷如一個投資了爆

雷Ｐ２Ｐ平台的金融難民，除了自認倒霉已別無他法。

