《融天納地－溫天納》穩經濟政策陸續出台

《融天納地》內地第二季度ＧＤＰ由第一季度的６﹒８％的增長速度回落，供應及需求均有

所弱化，經濟結構調整令到經濟擴張動力趨弱，與此同時，早前在持續的嚴監管下，社會融資增

長速度繼續明顯回落。內地信用總量大幅緊縮進一步對經濟增長形成較強壓制，政策未來的調整

是必然的。



在內地經濟發展問題上，隨著緊信用問題得到關注，中央政府的對衝政策持續實施，如銀保

監會強調銀行業金融機構應當強化對民營企業和小微企業的融資服務後，人行和銀保監會分別在

發布政策對資產管理業務管理進行細化和修正，其核心是對表外融資適度保護，避免因去槓桿力

度過大、節奏過快而引發系統性金融風險。此外，國家對基建和小微企業的支持將成為焦點，但

看似政府對處置僵屍企業的態度則依舊相當堅決。



中央政府現正對去槓桿力度和節奏進行修正，對表外融資接續的適度微調，有利降低早前大

幅湧現的避險情緒，壓低信用息差。不過，需要強調的是，對於流動性及信用環境，政府僅是對

早前去槓桿節奏和力度作出微調，並非對去槓桿政策的終止。



７月２０日人行發布《關於進一步明確規範金融機構資產管理業務指導意見有關事項的通知

》，銀保監會發布《商業銀行理財業務監督管理辦法（徵求意見稿）》，中國證監會發布《證券

期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法（徵求意見稿）》及其配套細則。當中，筆者察覺到政

府某程度上放寬資管產品的投資範圍，在過度期內，金融機構可以適當發行一部分老產品、投資

一些新資產等等，政策限制在過渡期內出現階段性放鬆，有利緩解近期內地信用擴張速度大幅收

縮，信用市場過度悲觀預期造成的金融市場和經濟下行風險。



從中長期角度出發，政府財政政策的空間將視乎國家財政理念如何改變，特別是從平衡財政

轉向為功能性財政，以穩經濟為目的，穩經濟政策陸續出台。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

