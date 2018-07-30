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即市新聞

30/07/2018 10:48

《金石為開－黃威》加息預期升溫，黃金承壓不減

　　《金石為開》市場並未太過理會美國總統特朗普對於美聯儲加息的抨擊；而經過短暫波動後
，加息預期再度升溫，長端債息走高。德拉吉維持「鴿派」論調，打消了歐央行明夏之前加息的
最後憧憬；歐元急挫推動美元，變相打壓黃金，儘管隨後公布的美國二季度ＧＤＰ略遜預期，但
市場反應有限。金價繼續於低位反覆，全周累計下跌０﹒７％。

　　上周歐央行行長德拉吉於利率決議後召開新聞發布會，其「鴿派」立場並無明顯變化。儘管
通脹出現了向好的跡象，但他認為宣告成功為時尚早，強調經濟仍需要刺激。德拉吉還重申，目
前沒必要調整前瞻指引，２０１９年夏季結束前不會上調利率。雖然德拉吉的表態合乎預期，但
市場最後的憧憬被打破，難免略微失望。歐元由日內高位迅速下滑，推升美元指數，間接打壓金
價。
　　另一方面，美國二季度實際ＧＤＰ年化季環比初值為４﹒１％，創下近四年最快增速，不過
略不及預期的４﹒２％；個人消費支出（ＰＣＥ）年化季環比初值為４％，遠超預期的３％，但
核心個人消費支出年化季環比初值為２％，不及預期的２﹒２％。二季度的數據喜憂參半，導致
美元指數未能延續反彈勢頭，黃金跌勢得以暫止。
　
＊中期弱勢不改，繼續逢高造空＊
　
　　從上周整體表現來看，黃金依然忌憚美元的強勢表現以及美聯儲加息預期。最近一個多月美
元指數一直於高位震盪，遲遲不見回落，令黃金多頭投鼠忌器。而１０年期美債收益率再度逼近
３％，Ｆｅｄ　Ｗａｔｃｈ顯示年內四次加息的概率已經升至７０％，使得黃金承壓不減。目前
金價處於低位整固之中，雖然暫時止跌，但ＭＡＣＤ一直未能呈現出明顯的上行動能，有可能只
是一個下跌中繼平台。短線投資者可進行波段操作，快進快出，惟考慮到中期弱勢不改，建議繼
續以逢高造空為主。

＊本周焦點＊

　　本周美聯儲將舉行議息會議，不過預計看點不多。反而是英央行本月會議有機會加息，或引
發非美貨幣波動。數據方面，美國７月非農又將重磅登場，另外需關注德國７月ＣＰＩ、歐元區
二季度ＧＤＰ初值及美國７月ＩＳＭ製造業指數。《六福金融分析師　黃威》

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