《陶冬天下－陶冬》美增長夠出彩，日央行或動手

《陶冬天下》上星期發生了兩個大的群體事件，令投資者懷疑拐點是否來臨。第一個大的全

體事件是美國、歐洲、日本簽署或討論簽署零關稅協定，戰後建立起來的多面貿易秩序面臨崩潰

的危險；第二個大的群體事件是Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ和Ｉｎｔｅｌ爆出大的盈利

失望，股價出現斷崖式下跌，ＮＡＳＤＡＱ在創出新高後迅速回落。全球股市回調，市場的風險

意識增強。同時，美國第二季度ＧＤＰ增長十分強勁，個人消費理想。日本債市揣測央行的寬鬆

貨幣政策可能面臨調整，ＪＧＢ利率上升，迫使ＢｏＪ買入國債干預，這個顯示日本的貨幣政策

可能被收緊，全球債市因此面臨沽壓，日圓升值、美元回調。歐洲央行例會中，沒有明顯的政策

改變意向。也門恐怖襲擊陰影下，沙特取消了部分石油運輸路線，油價上升。



美國第二季度經濟擴張４﹒１％（環比折年率），ｖｓ４﹒２％的預測中位數和第一季度的

２﹒２％（修改後）。這是２０１４年以來最好的增長數字，實際情況比表面ＧＤＰ數字更好，

消費增長亮麗，這要感謝特朗普的減稅計劃。第二季度個人消費增加４％，遠遠好過分析員預測

的３％和上期的０﹒５％，工資增長和減稅帶來可支配收入的上揚。統計當局改變了對個人收入

及儲蓄的統計方法，美國人的儲蓄率比過去所想像的要好，達到６﹒７％，較之前的計算

３﹒４％（接近危機前新低）多出差不多一倍，顯示美國經濟的基本面因素良好。相對失望的是

，企業投資不太理想，減稅給供應側帶來的乘數效應並沒有出現。



上周四（２６日）開始，日本國債市場出現拋售，十年期利率觸到１８個月的新高，ＢｏＪ

入市兩次干預，央行的無限量買進將利率打到０﹒９％。日本央行一般在十年期利率觸動

０﹒１１％時候入市，但是這次在０﹒１％點位就大舉出動，市場傳聞ＢｏＪ會在下周例會上決

定調整ＱＱＥ手法和力度，改變購買ＥＴＦ的組合，市場應聲而動。從成交量看，暑期放假令少

量資金可以撬動債市較大的波幅，但是無風不起浪，筆者認為繼Ｆｅｄ、ＥＣＢ之後，ＢｏＪ也

會在不久進入貨幣環境正常化的跑道，起碼在口頭上會做一點事情。央行之所以調整政策，並非

通脹政策目標已經達標，而是銀行利潤遭受零利率政策的沉重打擊，所以ＢｏＪ有意允許十年期

利率上漲。比起美歐同行，日本的通脹不理想，而且在下降中，說明目前的政策並不成功。日本

貨幣當局並沒有多少物價壓力，所以黑田並不願意主動收縮政策，更不願意打壓經濟活動，所以

收益率可能走高一點，但是實體經濟暫時不會有大的影響。



本周重大看點：英格蘭銀行和非農就業。英格蘭銀行例會上有加息的可能，但是從經濟數據

看不加也正常。美國７月非農業就業數，預測為１９５Ｋ，低過上期的２１３Ｋ，不過仍是很火

爆的數值。聯儲也有例會，可是市場普遍預計沒有大的政策改變。蘋果盈利對科技股走勢也有影

響。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

