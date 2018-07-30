【年金解惑－你要知】全民退保擱置，公共年金成退休新出路？

《經濟通通訊社記者陳佩珊３０日報道》本港人口老化問題於未來廿年將會惡化，２０４１

年每３名港人就有一名長者，如何應對長者生活保障，將成為政府一大挑戰。近年來政府盈餘愈

積愈多，財政儲備創逾１萬億元的歷史新高，惟政府經常強調，突如其來的經濟風險，可能令政

府出現財赤。

到底應如何平衡政府財政盈餘的妥善運用，以及長者的退休需要？近期政府推出的年金計劃

，保障是否足夠，又是否能照顧到大部分長者的生活？

特首林鄭月娥在其上任後首份《施政報告》中未有提及全民退休保障，並「斬釘截鐵」不會

重新考慮相關議題，認為在公共資源有限情況下，應將資源投放在最有需要的人士身上。今屆政

府相信難以落實全民退保。

同時，強積金制度推行多年一直為人詬病，收費高但回報低。而現時政府為老年人提供的保

障有長者生活津貼、「生果金」等，主要針對低收入長者，安老按揭則只針對有樓人士。但資產

一百至數百萬元而又無物業的中產長者，則未必能受惠於政府的退休保障。



＊認購期下周結束，最快１１月份派首批年金＊



怎樣的政策才可以照顧到被忽視的長者？２０１５年全民退保諮詢期間，關愛基金專責小組

主席羅致光重提公共年金方案，其後政府開始提出研究公共年金的可行性，由公營機構營運相關

計劃，以協助長者將資產轉化成穩定的退休收入。公共年金計劃或許暫時是政府對於全民退保的

替代方案。

政府較早前正式公布年金計劃詳情，認購期將於８月８日結束，最低保費金額定於５萬元，

最高則為１００萬元，內部回報率約４％。申請人於９月中將開始陸續收到分配結果，並會安排

進行財務需要分析，最快１１月份便會有首批人獲派公共年金。

年金公司已表明，期望可將公共年金計劃恆常化。若今次或未來有意認購公共年金的人士，

應詳細了解投資年金的特點及風險，而暫時未有資格購買公共年金的年輕一族，亦可留意私營年

金是否適合自己。

