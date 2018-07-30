【年金解惑－你要知】認清年金為保障而非增值，留意退保風險

《經濟通通訊社記者陳佩珊３０日報道》年金產品猶如自製長糧，為退休人士提供穩定現金

流，不過，有興趣投保的人士考慮投保時應要注意提早退保所帶來的風險。同時，不少人認為公

共年金的回報不及其他產品，惟市民應要認清年金本身的特性是以保障為主。

公共年金是供６５歲或以上長者認購，愈早買愈有利，若剛好年滿６５歲投保，獲派發年金

的月份數目就愈多，可以更長時間應對「長壽風險」。現時男女長者的預期壽命為８５歲及８７

歲，假設一個男性於６５歲時投保１００萬元，至８０歲便可取回已繳保費的１０５％，其後每

個月繼續獲取穩定收入。若已屆７０至８０歲時才開始投保，則要８５至９５歲才可取回保費的

１０５％。



＊提早退保或只能取回七成本金＊



年金是適合長線持有，提早退保會造成損失，當長者突然需要大筆資金應急，例如是面對突

如期來的疾病，年金便會欠缺靈活性。假設一名男性受保人於６５歲投保１００萬元，翌年退保

只能取回約７３萬元，要等待１０年才可回本。

同樣地，於保證期內，若受保人不幸身故，指定受益人如要一筆過收取當時保單內的保證現

金價值，亦會導致財務損失。受益人可有另一選擇，繼續收取餘下未派發的每月年金金額，直至

有關金額達到已經保費的１０５％為止。



＊認清年金特性，屬保險而非投資產品＊



年金是用作應對長壽風險，愈長壽，可領取年金的時間愈多，自然回報愈高。不過，沒人可

以預計自己的壽命，因此決定是否投保時，其實很難以回報率作為依歸。

年金並非高回報的投資產品，主要是作為退休保障，讓長者每月領取固定收入，即使回本後

，仍可「長攞長有」直至身故，為長者提供穩定現金流，不用擔心會「坐食山崩」。

不少人批評年金的內部回報率４％並不吸引，流動性亦不足，若果要求較高回報的產品，可

考慮高息股。不過，買股票的話就要承受股價波動的風險，長者需要考慮自己是否有能力擔當進

取型的投資者。亦有人認為債券同樣可提供穩定回報，不過債價可升可跌，而且亦有利率及信用

違約等風險。

市民應按自己的風險胃納，編配不同的投資及保障產品佔比，畢竟難以有一樣產品可以全面

支持退休所需。若果決定買年金，不應「瞓身」購買，要預留一定現金「傍身」及作其他投資。

想有流動性，應持有適量現金，想高增值，則可考慮股票或基金。

