《日入而息》長實落實重建和記大廈，退市新規創業板跳水２％

《今天重點》﹡長江實業（０１１１３）落實和記大廈重建計劃

﹡中證監修改退市規則，ＳＴ股重挫，創業板跳水；長生股東未來悲觀，恐贏

了道理仍血本無歸；凱基證券表示退市新規影響食品飲料及醫藥行業



《即日市況》﹡騰訊尾市跌勢收窄，港股全日跌７１點收２８７３３，成交７２３億



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒１６％，退市新規創業板最受壓跳水２％



《美元匯價》﹡日央計劃調整長期利率，短線可買日圓；歐元最新報１﹒１６８０╱８１，

日圓最新報１１１﹒０５╱０８



《公司業績》﹡中綠（００９０４）年度虧損收窄至５﹒４１億元人民幣，不派息

﹡恆隆地產（００１０１）中期賺４６﹒９８億元，升２２％，中期息１７仙

；中期基本純利減２４％，內地物業收入增１１％

﹡恆隆集團（０００１０）中期基本純利跌１９％，息０﹒１９元

﹡信義光能（００９６８）中期溢利跌３﹒３％至１２﹒１４億元，息８仙

﹡香港生力啤（００２３６）半年虧損增至５５４萬元，不派息

﹡山東墨龍（００５６８）中期純利按年升３６４％，不派息



《公司資訊》﹡新地（０００１６）Ｍｉｌａｎｏ收４０００票，勢膺新盤首三天票王

﹡百濟神州（０６１６０）今招股，入場費約１１２７２元

﹡中國港橋（０２３２３）料上年度證券公平值虧損

﹡博駿教育（０１７５８）超購２３７倍，申請千手才穩獲一手

﹡東方海外（００３１６）聯席要約人持股逾９８％，公司今日起停牌

﹡信義光能（００９６８）光伏政策調整助中長期行業健康，中美貿易戰無負

面影響

﹡勇利投資（０１１４５）折讓逾１２％配股，集資４３２７萬元

﹡恆隆（００１０１）手持港樓市值逾４０億，零售市道平穩發展，續物色內

地項目；貿易戰短期令人民幣波動，長遠或令香港冷手執個熱煎堆

﹡莊皇集團（０８５０１）本月獲三項毛坯房裝潢項目，涉１﹒６７億元

﹡華君國際（００３７７）收購遼寧省營口市地皮，涉資１﹒７億元人民幣

﹡郵儲銀行（０１６５８）出２０億元人民幣參與國家融資基金

﹡隆基泰和（０１２８１）配股淨籌３﹒７２億，折讓兩成

﹡鼎豐（０６８７８）購遼寧省物業項目，代價２﹒６億元人民幣

﹡慧聰（０２２８０）獨家分銷韓華玻璃產品

﹡麗新發展（００４８８）售尖沙咀項目五成股權，涉資４１億元

﹡百濟神州（０６１６０）或無法成功開發ｔｉｓｌｅｌｉｚｕｍａｂ

﹡恆生（０００１１）為中小企及商業客戶推出微信官方帳號

﹡太古地產（０１９７２）上半年本港辦公樓租金升幅介乎５％至２５％

﹡星美控股（００１９８）澄清無意出售電影院業務

﹡長江實業（０１１１３）落實和記大廈重建計劃



《國企紅籌》﹡中鐵（００３９０）上季新簽項目逾３２２４億元人民幣；中鐵與貴州交通

運輸廳戰略合作，料投資千億元人幣

﹡招商局置地（００９７８）組合營開發廣州從化住宅地塊

﹡鄭州銀行（０６１９６）獲准發行最多６億股Ａ股

﹡首長國際（００６９７）執行董事購入公司２２１﹒６萬股



《神州民企》﹡騰訊（００７００）澄清ｅ證通能否實現有待政府及監管部門討論和支持落

實

﹡卓爾智聯（０２０９８）預料半年收入最少上升６倍

﹡新城發展（０１０３０）擬入股江蘇兩農商行，涉資近１０億元人民幣

﹡伊泰煤炭（０３９４８）次季煤炭產量降３﹒５％，銷售收入則升５％

﹡白馬戶外媒體（００１００）正採取適當行動達成復牌條件，續停牌

﹡理士國際（００８４２）委任印海燕為行政總裁及執行董事，今日起生效



《中國要聞》﹡中國上半年對「一帶一路」國家直接投資降１５％

﹡中金表示地產股即將反彈，料龍頭全年銷售增三至四成

﹡國務院安全生產委員會人員調整，副總理劉鶴任主任；國務院表示組建國有

資本投資公司，完善國有資產管理

﹡傳中證監主席助理宣昌能調往外匯局，方星海分管發行

﹡據報阿里巴巴高管及董事持股降至９﹒５％

﹡最高檢表示對中宣部原副部長魯煒涉受賄等案提起公訴

﹡湖北省長江經濟帶產業基金董事長受查，被採留置措施

﹡能源局表示上半年分布式光伏發電增長７２％；上半年能源消費續回暖，天

然氣消費增１７％

﹡興業證券挫４％，必要時可凍結ＳＴ長生融資者資產

﹡官媒表示三四線城市應及時調整棚改政策，謹慎供應土地

﹡北京住建委官員表示共有產權住房遇冷，證明制度成功

﹡人行逆回購七連停，淨回籠１３００億元；人行重罰兩家電子支付機構，勒

令退出違規地區市場

﹡上海高院發文加強知識產權司法保護

﹡互金協會表示１１９家機構接入平台貸款餘額近７０００億

﹡海航旗下前海航交所退出Ｂ２Ｃ業務，專注航空交易等

﹡王毅稱與美國進行貿易對話的大門依然敞開

﹡英國新任外相今日訪華，將與王毅討論自由貿易等議題

﹡寶馬兩款美國產ＳＵＶ汽車在中國提價４－７％

﹡上海建可回收物回收體系，將快遞包裝、餐盒納入

﹡上海１１所醫院８月起接受體檢同時辦理駕駛證

﹡太陽紙業、博匯紙業下月起加價，每噸最多加２００元

﹡國資委表示在經營投資中造成國資損失，要嚴肅問責

﹡發改委擬對有關中央企業簡稱進行規範

﹡上海股交中心調整交易規則，允許個人投資者參與交易

﹡廣州互金協會表示網貸平台退出時不關閉，高管不能失聯

﹡上海華信再添２０億元融資券違約，仍未披露去年財報

﹡商務部放寬外資戰略投資上市公司，轉讓時限縮為一年



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１１０３３﹒５４點，止兩連升



《其他消息》﹡地監局上半年接獲投訴個案按年減少８％；地監局擬考慮管理層和公司要為

代理不當行為負上責任

﹡陳帆稱房委會將研究收緊居屋轉售限制

﹡黃遠輝稱「白居二」中籤者或視新居屋攪珠結果才入市

﹡謝偉銓稱公私合作模式可增建屋效率；公私營住宅應改為七三比，增供應需

規劃配合；粉嶺高球場並非不能碰，亦可研究建屋外用途；謝偉銓指暫未見

跡象政府會就丁權「截龍」；謝偉銓倡購買資助房屋屋中籤機會按參與抽籤

年期遞增

﹡陳茂波稱港府會對受貿易戰影響行業提供支援

﹡立法會行管會入稟追討梁國雄薪津連利息涉近３００萬元

﹡證監會向梁國勝施加冷淡對待令，因處理銀基股份時違反收購守則

﹡代理指上周一手二手成交收縮，十大成交量徘徊低水平

﹡深股通額度全日用１﹒４６億；滬股通全日用２５﹒３７億

﹡花旗集團新增三家應用程式介面（ＡＰＩ）項目合作夥伴

﹡２０１９年到期銀色債券第４次派息２﹒３厘

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