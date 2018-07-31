《日出而作》紐油升２％，納指連續三日跌逾１％，歌廬超購約８倍

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５３０６．８３ 跌 １４４．２３點╱０．５７％

標普５００ ２８０２．６０ 跌 １６．２２點╱０．５８％

納斯達克 ７６３０．００ 跌 １０７．４２點╱１．３９％

倫敦富時１００ ７７００．８５ 跌 ０．４６點╱０．０１％

法蘭克福ＤＡＸ １２７９８．２０ 跌 ６２．２０點╱０．４８％

巴黎ＣＡＣ４０ ５４９１．２２ 跌 ２０．５４點╱０．３７％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．０２，歐元兌美元１．１７１１



《最新資訊》﹡卡特彼勒第二季多賺逾倍勝預期，並上調全年盈測

﹡天璽兩房４５８４萬，售全港最貴

﹡港大提公私營新模式，釋地建３０萬伙

﹡觀望新房策，１０大屋苑成交１年低

﹡印尼龍目島地震，逾５００名登山客困火山

﹡納指連續３個交易日跌逾１％，美債收益率靠穩

﹡市場等待日本央行政策聲明，美元兌日圓靠穩

﹡宏利新任首席投資組合經理，強調康健護理知識的重要性

﹡其士創辦人周亦卿離世，享年８２歲

﹡印度對進口太陽能電池徵收２５％關稅，矛頭指向中國

﹡美國務卿宣布新興亞洲市場投資計劃，以抗衡中國崛起

﹡旭輝（００８８４）料中期核心淨利潤最少５０％增長

﹡萊蒙（０３６８８）料中期盈轉虧，沒有出售附屬收益



《國企紅籌》﹡洛鉬（０３９９３）料中期多賺２﹒７１倍至２﹒９５倍



《中國要聞》﹡馬雲蔡崇信減持阿里，１年套２５０億

﹡北京三個項目入選國家高端裝備製造業標準化試點

﹡京雄城際鐵路北京段明年９月開通

﹡李克強召開國務會議會議要求建立保障用藥安全長效機制；指出優化教育經

費使用結構，落實教師工資待遇

