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即市新聞

31/07/2018 08:02

《日出而作》紐油升２％，納指連續三日跌逾１％，歌廬超購約８倍

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５３０６．８３　跌　　１４４．２３點╱０．５７％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８０２．６０　跌　　　１６．２２點╱０．５８％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７６３０．００　跌　　１０７．４２點╱１．３９％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７７００．８５　跌　　　　０．４６點╱０．０１％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２７９８．２０　跌　　　６２．２０點╱０．４８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４９１．２２　跌　　　２０．５４點╱０．３７％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．０２，歐元兌美元１．１７１１
　
　　《最新資訊》﹡卡特彼勒第二季多賺逾倍勝預期，並上調全年盈測
　　　　　　　　﹡天璽兩房４５８４萬，售全港最貴
　　　　　　　　﹡港大提公私營新模式，釋地建３０萬伙
　　　　　　　　﹡觀望新房策，１０大屋苑成交１年低
　　　　　　　　﹡印尼龍目島地震，逾５００名登山客困火山
　　　　　　　　﹡納指連續３個交易日跌逾１％，美債收益率靠穩
　　　　　　　　﹡市場等待日本央行政策聲明，美元兌日圓靠穩
　　　　　　　　﹡宏利新任首席投資組合經理，強調康健護理知識的重要性
　　　　　　　　﹡其士創辦人周亦卿離世，享年８２歲
　　　　　　　　﹡印度對進口太陽能電池徵收２５％關稅，矛頭指向中國
　　　　　　　　﹡美國務卿宣布新興亞洲市場投資計劃，以抗衡中國崛起
　　　　　　　　﹡旭輝（００８８４）料中期核心淨利潤最少５０％增長
　　　　　　　　﹡萊蒙（０３６８８）料中期盈轉虧，沒有出售附屬收益
　
　　《國企紅籌》﹡洛鉬（０３９９３）料中期多賺２﹒７１倍至２﹒９５倍
　
　　《中國要聞》﹡馬雲蔡崇信減持阿里，１年套２５０億
　　　　　　　　﹡北京三個項目入選國家高端裝備製造業標準化試點
　　　　　　　　﹡京雄城際鐵路北京段明年９月開通
　　　　　　　　﹡李克強召開國務會議會議要求建立保障用藥安全長效機制；指出優化教育經
　　　　　　　　　費使用結構，落實教師工資待遇

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