《選股情報》８月，在港言，是個風多雨多颱風多之月，怕今年港股也會如此。短線言，恆
指宜守於２８５上，如再下破２８０，後市不妙。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
31/07/2018 09:06
《選股情報－石鏡泉》８月風兩多？
《選股情報》８月，在港言，是個風多雨多颱風多之月，怕今年港股也會如此。短線言，恆
指宜守於２８５上，如再下破２８０，後市不妙。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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