《經濟通通訊社３１日專訊》市場消息指，中化集團分拆子公司赴港上市，旗下能源部門中
化能源已向港交所（００３８８）遞交上市申請，在港發行Ｈ股上市，集資２０億美元（約１５
６億港元）。摩根士丹利、中信里昂及中銀國際為聯席保薦人。（ｍｌ）
31/07/2018 09:05
【新股上市】消息指，中化能源港上市籌１５６億元
《經濟通通訊社３１日專訊》市場消息指，中化集團分拆子公司赴港上市，旗下能源部門中
化能源已向港交所（００３８８）遞交上市申請，在港發行Ｈ股上市，集資２０億美元（約１５
６億港元）。摩根士丹利、中信里昂及中銀國際為聯席保薦人。（ｍｌ）
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