【新股上市】消息指，中化能源港上市籌１５６億元

《經濟通通訊社３１日專訊》市場消息指，中化集團分拆子公司赴港上市，旗下能源部門中

化能源已向港交所（００３８８）遞交上市申請，在港發行Ｈ股上市，集資２０億美元（約１５

６億港元）。摩根士丹利、中信里昂及中銀國際為聯席保薦人。（ｍｌ）

