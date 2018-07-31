《經濟通通訊社３１日專訊》中國鐵塔（００７８８）今日（３１日）中午截止認購，昨日
（３０日）孖展截飛，市場消息指，反應冷淡，僅錄得逾１０億元孖展，只佔公開發售部分３４
﹒０６億元集資額的逾２９％。
該股料於下月８日上市，招股價介乎１﹒２６至１﹒５８元，每手股份２０００股，連同手
續費，每手入場費約３１９１﹒８元。中金公司及高盛為聯合保薦人。（ｍｌ）
31/07/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】消息指，鐵塔（００７８８）截孖展遠未足額
《經濟通通訊社３１日專訊》中國鐵塔（００７８８）今日（３１日）中午截止認購，昨日
（３０日）孖展截飛，市場消息指，反應冷淡，僅錄得逾１０億元孖展，只佔公開發售部分３４
﹒０６億元集資額的逾２９％。
該股料於下月８日上市，招股價介乎１﹒２６至１﹒５８元，每手股份２０００股，連同手
續費，每手入場費約３１９１﹒８元。中金公司及高盛為聯合保薦人。（ｍｌ）
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