【ＩＰＯ反應】消息指，鐵塔（００７８８）截孖展遠未足額

《經濟通通訊社３１日專訊》中國鐵塔（００７８８）今日（３１日）中午截止認購，昨日

（３０日）孖展截飛，市場消息指，反應冷淡，僅錄得逾１０億元孖展，只佔公開發售部分３４

﹒０６億元集資額的逾２９％。

該股料於下月８日上市，招股價介乎１﹒２６至１﹒５８元，每手股份２０００股，連同手

續費，每手入場費約３１９１﹒８元。中金公司及高盛為聯合保薦人。（ｍｌ）

