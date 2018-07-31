《經濟通通訊社３１日專訊》旭輝控股集團（００８８４）發盈喜，料集團於２０１８年６
月底止中期核心淨利潤按年上升不少於５０％。
盈利增長主要是由於在本年中期期間，集團從房地產開發所確認的收入增加與應佔合營企業
及聯營公司的業績增長，及維持核心淨利潤率所引致。
集團中期業績將於下月中發布。（ｋｔ）
31/07/2018 08:36
【企業盈喜】旭輝（００８８４）料中期核心淨利潤最少５０％增長
《經濟通通訊社３１日專訊》旭輝控股集團（００８８４）發盈喜，料集團於２０１８年６
月底止中期核心淨利潤按年上升不少於５０％。
盈利增長主要是由於在本年中期期間，集團從房地產開發所確認的收入增加與應佔合營企業
及聯營公司的業績增長，及維持核心淨利潤率所引致。
集團中期業績將於下月中發布。（ｋｔ）
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