【月結－陰晴不定】騰訊值得吸納，水泥股濠賭股仍有上升空間

《經濟通通訊社記者謝紹銘、李皆穎、實習記者葉嘉兒３１日報道》踏入８月業績期，騰訊

（００７００）成為市場焦點，惟大市氣氛淡靜，加上業績增長有放慢跡象，重上４００元仍有

相當難度。其他科技股方面，蘋果及三星即將推出新手機，雖預期手機升級方面不會有太大突破

，但專家對於該板塊看法不太一致，個別更認為丘鈦（０１４７８）及舜宇（０２３８２）有業

務亮點，後市仍然可取。另外，專家亦一致認為，水泥股及賭股仍有上升空間。



＊騰訊要重返４００元，需中期業績配合＊



８月份個股投資方面，東興證券（香港）研究部總監陳鳳珠對《經濟通通訊社》表示，不少

大行已對騰訊業績預測，因此股價目前已反映其業績預測。她指出，騰訊受累高基數效應，加上

業務增速放慢，如第二季業績表現符合預期，股價可能還有些少上望空間，或再觸及４００元大

關。對於是否「棄騰追米」，她認為股民對小米（０１８１０）早前幻想的空間太大，所以導致

目前股價缺乏動力。

財經評論員黃志陽對《經濟通通訊社》表示，科技股仍值得入手，全球最大社交網絡

Ｆａｃｅｂｏｏｋ爆出洩密風波，導致第二季收入３年以來首次差過市場預期，股價大插近兩成

，拖累本港科技股下跌，騰訊更可趁低吸納博反彈，上望目標區間３８０至３９０元。他又建議

投資者，需要留意騰訊下月１５日公布中期業績的遊戲收入及廣告收入表現，若符合預期，應可

挑戰４００元以上水平。



＊黃志陽：舜宇行業首選，上望１４８元＊



小米走勢疲弱，但９月蘋果出新手機，是否意味手機設備股可預先入貨？陳鳳珠指，該類股

份未必再有吸引力，因早前不少大行已透露相關龍頭股份的訂單數目走弱，加上瑞聲

（０２０１８）、舜宇等硬件升級規格未有太大變動，因此可暫且觀望。

蘋果公司每逢９月份都會推出新手機，黃志陽預期是次手機的功能若沒有重大突破難望對市

場有太大刺激；反而，丘鈦早前公布，於開發３Ｄ結構光模組和屏下指紋識別模組的新產品上取

得重大突破，如有新進展公布令其股價大升。

此外，黃志陽亦看好舜宇表現，指出其在同行而言，每月出貨量也令市場滿意。但上半年車

載鏡頭出貨量放緩，令毛利中期有機會受壓。他指出，舜宇在三維３Ｄ光電產品等科技較高，故

長遠仍有發展空間，可作行業首選，目標價上望１４８元。



＊陳鳳珠：水泥股受捧，海螺５０元追入＊



對於８月份有何板塊可炒，陳鳳珠認為資源股可被看高一線。她指出，現時部分資源股發盈

喜後已有升幅，加上有國策推動，預料８月份還有上升空間，她較看好海螺水泥

（００９１４），認為現價約５０元可追入，目標可上望５５元，料４５元見支持。

黃志陽指現時仍看好水泥股。由於水泥股有望受惠該政策所帶來的水泥需求上升，另外，但

因供應緊張而提前，海螺針對江浙滬沿江地區熟料價格上調每噸１０元人民幣，反映水泥市場淡

季不淡。黃志陽認為水泥股如華潤水泥仍有上升空間，應有力挑戰１０﹒３８元歷史新高，但海

螺水泥剛升到新高，投資者可待其回落至１０天線（４７﹒０９５元）才入手。



＊銀娛廿天線水平買入，博暑假濠賭旺季＊



暑假將過一半，濠賭股能否發力，陳鳳珠認為，還要看上半年的中場收入數據，因傳統觀念

認為暑假為濠賭旺季，但需留意去年同期的高基數效應，再加上貴賓廳走勢疲弱，相關數字已反

映在濠賭股股價身上，目前銀娛（０００２７）在６５元有阻力，投資者要自行調整策略。

黃志陽續稱，世界盃後濠賭股表現改善，他亦看好銀娛短期仍會繼續反彈，建議投資者可在

價位接近２０天線（６１﹒９４２元）時吸納。黃氏又表示，銀娛ＥＢＩＴＤＡ增長令人滿意，

因此對銀娛較為有信心，目標價可設在７０元，建議投資者可在６０元買入。另外，他又相信上

半年澳門博彩收益總額有機會增１５％。

