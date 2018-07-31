【月結－陰晴不定】港股跌３７２點未能「七翻身」，８月料續反覆

《經濟通通訊社記者謝紹銘、李皆穎、實習記者葉嘉兒３１日報道》中港股市被中美貿易戰

陰霾所籠罩，先後應驗了「五窮」及「六絕」之市場傳統說法。踏入七月份，人民幣更開始急劇

下跌，拖累港股多次創下年內新低，但在中央出手救市下，港股收復部分失地，最終七月窄幅跌

３７２點或１﹒２９％，「七翻身」未能實現兼連挫三個月。

對於後市展望，專家不約而同認為，貿易戰仍會繼續令港股陰晴不定，投資者不宜博反彈，

於２９２００點至２９４００點之間有相當大的阻力。



＊港股曾創逾九個月新低，惟成功收復十天及廿天線＊



美國總統特朗普與北韓領導人金正恩在６月中旬進行世紀會面後，美方旋即於本月初對從中

國進口的３４０億美元商品加徵２５％關稅，港股於本月首周挫６３９點或２﹒２％。其後，美

國於本港時間７月１１日清晨，突然公布新清單對中國２０００億美元商品加徵關稅，港股本月

第二周表現波動，幸好在科技股帶動下，全周仍漲２０９點，終止四連跌。

中歐峰會於７月１７日在北京落幕，但雙方並無就貿易開放達成協議，亦沒有就「聯歐抗美

」達成共識，人民幣跌勢開始加劇，內銀股受壓，加上騰訊（００７００）遭連環唱淡，港股於

本２０日低見２７７４５點，創去年１０月初以來新低，第三周跌３００點。踏入第四周，人民

幣雖繼續走弱，但人行進行５０２０億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ），國務院總理李克強亦

指出，要實行更積極的財政政策，帶動中港股市氣氛轉好，全周累升５７９點，並成功收復十天

線（２８４４９點）及廿天線（２８４７１點）。

七月份最後兩個交易日，騰訊今日低見３５３﹒４元，錄近九個月低位，人民幣亦再度急瀉

，港股維持在２８５００至２８９００之間上落。

總結大市走勢，港股５月跌３３９點或１﹒１％，６月挫１５１３點或５﹒０％，７月再跌

３７２點或１﹒３％，連續三個月下跌累挫２２２５點或７﹒２％。

國指５月跌３５３點或２﹒９％，６月挫９０５點或７﹒６％，７月再跌４８點或

０﹒４％，連續三個月下跌累挫１３０６點或１０﹒６％。



＊陳鳳珠：人幣跌幅有限，港股業績期前難太大炒作＊



對於大市８月份的前景，東興證券（香港）研究部總監陳鳳珠對《經濟通通訊社》表示，貿

易戰似乎暫停開火，目前美國正在拉攏歐洲方聯手對抗中國，如果成事將令大市再起波瀾，但她

認為特朗普早前所提出的５０００億美元的貿易關稅難以成事，她較為關注中國進駐外資企業或

企業技術轉移受阻方面，此對中資公司影響較大，需要方法解決。

人民幣方面，目前人行似放寬人民幣貶值，以對抗貿易戰對華的衝擊，但她預料人民幣可降

的幅度有限，因再度惡化將會影響內地經濟，所以未必能破７或６﹒９關口，相信將會維持

６﹒７至６﹒８關口上落。

港股方面，後市依然受到貿易戰氣氛影響，縱使多間企業發出盈喜，但不像過往一樣股價抽

升，而大市目前仍不見有落鑊炒起氣氛，她預料８月份日均成交難重回千億元水平，相信半年度

業績未必對市場有太多沖喜作用，預料將繼續維持悶靜格局。８月份恆指於２９２００點關口會

有阻力，而２８０００點將會是下月份的支持位，料將會在此區間上下浮動。



＊黃志陽：基金經理下月休息，港股成交料持續淡靜＊



財經評論員黃志陽對《經濟通通訊社》表示，對於中美貿易戰，現階段中方希望淡化，而美

方姿勢強硬，他估計美方會迫使中方提出談判妥協，對市場影響仍然負面。

展望港股８月表現，黃志陽料走勢將會持續反覆，主要由於基金經理大多於８月放假，因此

市場交投仍會平淡。他建議投資者可保持觀望態度，入市不宜太重注。預期支持位會處於

２７０００點，而阻力會位會介乎於２９３００至２９４００點。他又指出，可在此期間考慮將

資金轉到教育、醫藥以及內需相關板塊避難。

