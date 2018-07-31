美股再度偏軟，港股低開６９點報２８６６３，國指跌３５點

《經濟通通訊社３１日專訊》由於美國科技股季度業績不符預期，拖累股價再度全線走低，

市場同時觀望重磅股蘋果業績，以及本周的議息結果；同時有分析指，提醒投資者要繼續注意美

國與其他貿易夥伴的爭端，美股全線下挫，道指跌１４４點或０﹒５７％，報２５３０７點；納

指挫１０７點或１﹒４１％，報７６３０點。標指走低１６點或０﹒５８％，報２８０３點。

恆指夜期收報２８６４４點，跌３２點，低水８９點。港股ＡＤＲ比例指數跌６４點，報

２８６６９點。

騰訊（００７００）受累美國科技股，今低開１﹒６６％，報３６１元，再創逾八個月新低

。港股今低開６９點報２８６６３點。國指跌３５點報１１０１０點。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７４﹒８０元 上升０﹒１３％

港交所 （００３８８） ２３８﹒００元 上升１﹒１９％

建設銀行（００９３９） ７﹒０６元 下跌０﹒８４％

中國移動（００９４１） ７０﹒２０元 上升０﹒３６％

友邦保險（０１２９９） ６９﹒１０元 上升０﹒５８％

工商銀行（０１３９８） ５﹒７８元 下跌０﹒６９％

中國平安（０２３１８） ７３﹒３５元 下跌０﹒５４％

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