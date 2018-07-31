  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/07/2018 09:21

美股再度偏軟，港股低開６９點報２８６６３，國指跌３５點

　　《經濟通通訊社３１日專訊》由於美國科技股季度業績不符預期，拖累股價再度全線走低，
市場同時觀望重磅股蘋果業績，以及本周的議息結果；同時有分析指，提醒投資者要繼續注意美
國與其他貿易夥伴的爭端，美股全線下挫，道指跌１４４點或０﹒５７％，報２５３０７點；納
指挫１０７點或１﹒４１％，報７６３０點。標指走低１６點或０﹒５８％，報２８０３點。
　　恆指夜期收報２８６４４點，跌３２點，低水８９點。港股ＡＤＲ比例指數跌６４點，報
２８６６９點。　
　　騰訊（００７００）受累美國科技股，今低開１﹒６６％，報３６１元，再創逾八個月新低
。港股今低開６９點報２８６６３點。國指跌３５點報１１０１０點。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　７４﹒８０元　　　上升０﹒１３％
　　港交所　（００３８８）　２３８﹒００元　　　上升１﹒１９％
　　建設銀行（００９３９）　　　７﹒０６元　　　下跌０﹒８４％
　　中國移動（００９４１）　　７０﹒２０元　　　上升０﹒３６％
　　友邦保險（０１２９９）　　６９﹒１０元　　　上升０﹒５８％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒７８元　　　下跌０﹒６９％
　　中國平安（０２３１８）　　７３﹒３５元　　　下跌０﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態31/07/2018
北極熊遭射殺 遊客「入侵」惹爭議
中國故事30/07/2018
【退市新規】中證監修改退市規則 ST股重挫 創業板跳水
FOCUS30/07/2018
【FOCUS】侵侵正面出拳＋「老朋友」背後捅刀 人幣逆風升級
生財有道30/07/2018
【年金解惑－你要知】認清年金為保障而非增值 留意退保風險
生財有道30/07/2018
【年金解惑－你要知】全民退保擱置 公共年金成退休新出路？
興證快訊30/07/2018
居屋又破頂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN