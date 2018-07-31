《盤後部署》港股能否守穩二萬八，還看龍頭科技股業績表現

《經濟通通訊社３１日專訊》隔晚美國三大指數再度下跌，其中科技股跌幅嚴重，英偉達、

百度、特斯拉分別跌逾１至３％，拖累納指跌１﹒３９％，收報７６３０點；道指方面，

ＶＩＳＡ（維薩卡）、美國運通及波音跌近３％，道指尾市收跌０﹒５７％，收報２５３０６。

港股緊接其走勢，今早低開７０點後跌幅加劇，科技股及手機零件股沽壓嚴重，舜宇

（０２３８２）失守１３０元關口，而騰訊（００７００）亦穿３６０元關，大市對科技股信心

慘淡，最終恆指全日瀉１５０點或０﹒５２％，報２８５８３點。主板成交８７５億元升

１９﹒６％。

滬指微升７點或０﹒２６％，報２８７６點。國企指數報１１０２４點，跌２１點或

０﹒２％。



＊美科投股下挫拖累投資氣氛，ＣＤＲ煞車二次打擊＊



美國科技股連續三日下挫，其中５大明星股ＦＡＡＮＧ（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、亞馬遜、蘋果

、Ｎｅｔｆｌｉｘ、谷歌）都全部下跌，不少華爾街分析師認為，科技股在業績期過後的增長動

力不再，投資風氣可能再次轉向一些傳統經濟股份。大摩分析師Ｍｉｃｈａｅｌ

Ｗｉｌｓｏｎ認為，美國大市於上星期表現乏力，顯示出投資對科網股失去信心，轉向投資價值

股的風氣預料持續。

本港科網股方面，相關業績表現將成為恆指風向儀，不少大行將騰訊的目標價下調到４５０

至４９０元之間，反映大行對騰訊業績看淡，主要考慮到ＰＵＢＧ的盈利能力，以及在高基數效

應下，第二季遊戲收入有機會下跌等因素，因此騰訊股價近日連失數關。主導大市氣氛，還望數

隻龍頭科技股（騰訊、舜宇、瑞聲（０２０１８））的業績表現能否符合分析師預期，否則大市

再失２８０００關口機會頗大。

值得關注的是，內地預託證券（ＣＤＲ）有傳再次煞車。ＣＤＲ一直被指與本港「同股不同

權」為直接競爭對手，因兩者所吸納的客人都是科網股。面對ＣＤＲ暫停審批，本港科技股氣氛

走弱，「同股不同權」的小米（０１８１０）炒賣氣氛亦不夠熾熱，要靠回流上市沖喜的這個方

法短期內無法實行，對中港兩地的科技股而言無疑是二次打擊。



＊官媒連發四文強調「房住不炒」，內房股雪上加霜＊



內地官媒《新華網》於本周內連發四文談及房地產不能炒賣的問題，並強調「房住不炒」的

定位，最新一篇談及現時三四線城市土地市場價格持續高溫，亦是風險隱患，應該深入調查加以

整頓，加上早前碧桂園（０２００７）工地發生意外，所有項目現時暫停，並加以檢查，雙重打

擊下內房股雪上加霜。

另外，主導內房股走勢的，還有人民幣表現。今日人民幣中間價下調３４點子，並連跌３日

，報６﹒８１６５。人民幣近月來貶值，市場人士指這是為應付美國貿易戰的其中一招，但預料

不會跌至「７算」，因將會動搖內地經濟命脈，得不償失。

雖然內房氣氛慘淡，但大行對內房前景普遍樂觀。摩通指內房現時估值接近低位，相信中期

業績有望能令投資者穩定，預料內房股核心盈利按年升２５％，升恆大（０３３３３）評級至中

性；花旗則預料內房股今年上半年表現令人滿意，預料上半年內房核心盈利按年升３１％，相信

融創（０１９１８）、碧桂園、恆大將會跑贏同業；中金則認為內地資股新規落地，預料內房股

可維持穩定，但難以大幅放鬆，並認為該板塊估值已到低位，建議投資者把握投資機會，首選中

海外（００６８８）、潤地（０１１０９）、世房（００８１３）等股。

