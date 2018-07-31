《外企業績》卡特彼勒第二季多賺逾倍勝預期，並上調全年盈測

《經濟通通訊社３１日專訊》美國工業巨頭卡特彼勒（Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ）第二季多

賺逾倍至１７﹒０７億美元，經調整後每股盈利為２﹒９７美元，高於預期的２﹒７３美元。

雖然貿易緊張形勢持續以及成本憂慮升溫，但公司仍在過去兩季度內第二次上調盈利預測。

卡特彼勒目前預計，今年經調整每股盈利將介乎於１１至１２美元，之前預期為１０﹒２５至

１１﹒２５美元。（ｍｎ）

