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31/07/2018 08:23

《外企業績》卡特彼勒第二季多賺逾倍勝預期，並上調全年盈測

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美國工業巨頭卡特彼勒（Ｃａｔｅｒｐｉｌｌａｒ）第二季多
賺逾倍至１７﹒０７億美元，經調整後每股盈利為２﹒９７美元，高於預期的２﹒７３美元。
　　雖然貿易緊張形勢持續以及成本憂慮升溫，但公司仍在過去兩季度內第二次上調盈利預測。
卡特彼勒目前預計，今年經調整每股盈利將介乎於１１至１２美元，之前預期為１０﹒２５至
１１﹒２５美元。（ｍｎ）

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