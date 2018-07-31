《經濟通通訊社３１日專訊》印度宣布將在截至２０１９年７月２９日的一年內對進口太陽
能電池徵收２５％的關稅，以保護國內太陽能產業。
印度今次不會對發展中國家生產的太陽能電池徵收關稅，但不包括中國及馬來西亞的產品。
印度太陽能設備有９０％以上都進口自中國，今次關稅將為期兩年，第二年前６個月稅率將
降至２０％，後６個月進一步降至１５％。（ｍｎ）
31/07/2018 08:30
【貿易開戰】印度對進口太陽能電池徵收２５％關稅，矛頭指向中國
《經濟通通訊社３１日專訊》印度宣布將在截至２０１９年７月２９日的一年內對進口太陽
能電池徵收２５％的關稅，以保護國內太陽能產業。
印度今次不會對發展中國家生產的太陽能電池徵收關稅，但不包括中國及馬來西亞的產品。
印度太陽能設備有９０％以上都進口自中國，今次關稅將為期兩年，第二年前６個月稅率將
降至２０％，後６個月進一步降至１５％。（ｍｎ）
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