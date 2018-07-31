《台股攻略－馮偉明》台股開低走高，守住１１０００點關卡

《台股攻略》台股今日開低走高，升２３﹒９７點，收１１０５７﹒５１點，成交金額為新

台幣１５６２﹒９９億元。

美國周一（３０日）全面下挫，市場憂慮美國科技股增長放緩，台股電子股跟著震盪。蘋概

三雄今日開低，之後逐步向平盤附近游走，尾盤時僅台積電上拉微升０﹒５元，收新台幣２４６

元；大立光跌３０元，收新台幣５１５０元；鴻海跌０﹒４０元，收新台幣８３﹒８０元。被動

元件股方面，國巨、奇力新、華新科等盤中跌幅持續擴大，其中國巨跌破８００元，收新台幣

７８１元。華邦電第２季獲利表現優於預期，升２﹒８４％。預期第三季大陸智慧機市場增長幅

度保守，聯發科今日下探至新台幣２５０元，創一年新低。金融股方面，法說會行情登場，加上

金管會釋出金金併題材，華南金、永豐金及玉山金今日股價紛紛守在高檔。

由於台股本波強勢股進入整理，預期市場焦點將轉向經濟數據及美中貿易戰的發展，台股指

數上升空間有限。雖然台股近期震盪加劇，但下半年基本面逐漸復甦的走勢已確立，除權息行情

有望增溫，預期股利配發較高的個股將成為市場焦點。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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