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31/07/2018 19:04

《台股攻略－馮偉明》台股開低走高，守住１１０００點關卡

　　《台股攻略》台股今日開低走高，升２３﹒９７點，收１１０５７﹒５１點，成交金額為新
台幣１５６２﹒９９億元。
　　美國周一（３０日）全面下挫，市場憂慮美國科技股增長放緩，台股電子股跟著震盪。蘋概
三雄今日開低，之後逐步向平盤附近游走，尾盤時僅台積電上拉微升０﹒５元，收新台幣２４６
元；大立光跌３０元，收新台幣５１５０元；鴻海跌０﹒４０元，收新台幣８３﹒８０元。被動
元件股方面，國巨、奇力新、華新科等盤中跌幅持續擴大，其中國巨跌破８００元，收新台幣
７８１元。華邦電第２季獲利表現優於預期，升２﹒８４％。預期第三季大陸智慧機市場增長幅
度保守，聯發科今日下探至新台幣２５０元，創一年新低。金融股方面，法說會行情登場，加上
金管會釋出金金併題材，華南金、永豐金及玉山金今日股價紛紛守在高檔。
　　由於台股本波強勢股進入整理，預期市場焦點將轉向經濟數據及美中貿易戰的發展，台股指
數上升空間有限。雖然台股近期震盪加劇，但下半年基本面逐漸復甦的走勢已確立，除權息行情
有望增溫，預期股利配發較高的個股將成為市場焦點。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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