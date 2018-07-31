《談國論企－黎偉成》原油產量及加工６月份穩增屬佳象

《談國論企》中國的原油產量於２０１８年６月份同比降幅持平於上年同期，原油加工量的

升幅更是有所擴大，在國際原油價格高位運行之際，和特朗普在經貿、科技對華的全面「宣戰」

，該有良性的啟示。亟望中國政府打好反擊特朗普之戰的同時，進一步強化以供給側為主的內需

，力挺國民經濟保持穩中求進的發展，亦為對來犯作另一個有力的回應。

來自中國國家統計局所發布的最新資料，中國的能源和相關的生產於２０１８年６月份，保

持相對良性的發展勢頭，特別是（一）原油加工量於是月份續呈穩快增長佳態，因（Ｉ）累計達

到４９７８萬噸的同比增長８％，比２０１７年同期之６月份４，６０７﹒９萬噸的２﹒３％升

幅，多增５﹒７個百分點；即使比對上一個月少增０﹒２個百分點，卻仍較上年同期環比少增之

數有所收窄，乃受惠於（ＩＩ）日均加工量１６５﹒９萬噸，不僅比５月份的加工量增加

２﹒５萬噸，環比上升１﹒５３％，更相對於２０１７年６月份的１５３﹒６萬噸增加１２﹒３

萬噸或８％，屬全面的增長。

此使原油加工量於２０１８年１－６月份累計達２﹒９９６１萬噸，同比增長持平於１－５

月份的８﹒９％相對高水平，其中（ｉ）汽油加工量於是月份同比增長６％，比上年同期的

２﹒１％升幅多增３﹒９個百分點；（ｉｉ）煤油更飆升１５％，和多增９﹒１個百分點；而（

ｉｉｉ）柴油即使只是增加１﹒７％，但扭轉上年同期下跌０﹒８％之況。



＊未受原油價環比續增長所困顯市場有需求＊



這是在原油價格於高位運行取得的增長，更屬難得之事。

同樣難得者，當然為（二）原油產量，於２０１８年６月份達到１５８５萬噸，同比無疑出

現回落２﹒３％，但此數已是持平於上年，和２０１７年６月份的減幅同比少減１﹒４個分點，

其中原油日產量於６月份達５２﹒８萬噸，比對上一個月多１﹒３萬噸，和為自２０１７年７月

份以來的最高水平。

由是１－６月份累計９４０９萬噸，同比即使減少２％，但相對於２０１７年上半年

９６４５﹒３萬噸所減的５﹒１％，少減３﹒１個百分點。此乃原油每桶價格於６月２９日所達

的７７﹒７４４美元，比５月份底時高０﹒９９美元，仍有如斯產量，反映市場需求不弱也。

但（三）天然氣產量的增長速度似有放緩傾向：於２０１８年６月份所生產的１２１﹒８億

平方米，同比增長５﹒６％，不僅比上年同期１１５﹒５億平方米的１４﹒６％升幅少增９個百

分點，環比更是稍減０﹒３個百分點而非上年６月份增加４﹒１個百分點。

這亦使天然氣產量於２０１８年１－６月份累計達７７５億平方米所升的４﹒６％，相對於

２０１７年同期的少幅少增３﹒４個百分點。（寫於加拿大多倫多）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

