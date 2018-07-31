《經濟通通訊社３１日專訊》外圍科技股績差，拖累騰訊（００７００）開市不足十分鐘，
３６０元關宣告失守，最新跌２﹒１８％，報３５９﹒２元，是自去年１１月初已來新低，主動
沽盤高達７１％，成交約３２２萬股，涉資１１﹒６３億元。以現價計，該股已連跌四日累挫逾
５％。
但摩通續維持騰訊４８０元目標不變，維持增持評級。
與此同時，恆生指數報２８６１８，跌１１４點，主板成交５６﹒５０億元。
31/07/2018 09:35
《異動股》騰訊（０７００）開市不足十分鐘，３６０元關宣告失守
《經濟通通訊社３１日專訊》外圍科技股績差，拖累騰訊（００７００）開市不足十分鐘，
３６０元關宣告失守，最新跌２﹒１８％，報３５９﹒２元，是自去年１１月初已來新低，主動
沽盤高達７１％，成交約３２２萬股，涉資１１﹒６３億元。以現價計，該股已連跌四日累挫逾
５％。
但摩通續維持騰訊４８０元目標不變，維持增持評級。
與此同時，恆生指數報２８６１８，跌１１４點，主板成交５６﹒５０億元。
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