《經濟通通訊社３１日專訊》建成（０１６３０）昨日（３０日）慘遭洗倉瀉逾九成，現再
跌１３﹒１３％，報０﹒４３元；成交約１﹒２５億股，涉資５９５５萬元。暫時最低價為
０﹒４０５元，昨日卻最低見０﹒３８元，重返招股價水平。（ｆｆ）
31/07/2018 10:04
《異動股》建成（１６３０）昨被洗倉瀉逾九成後，現再跌逾１３％
《經濟通通訊社３１日專訊》建成（０１６３０）昨日（３０日）慘遭洗倉瀉逾九成，現再
跌１３﹒１３％，報０﹒４３元；成交約１﹒２５億股，涉資５９５５萬元。暫時最低價為
０﹒４０５元，昨日卻最低見０﹒３８元，重返招股價水平。（ｆｆ）
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