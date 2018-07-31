《異動股》科網股捱沽，軟件股全線受壓，金蝶國際滑近６％

《經濟通通訊社３１日專訊》科網股捱沽，軟件股全線受壓，金蝶國際（００２６８）現價

下跌５﹒６１％，報８﹒９１元；。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ業績欠佳，負面情緒蔓延至本港科技板塊，股王騰訊（

００７００）最新跌２﹒５６％，報３５７﹒８元；金山軟件（０３８８８）挫逾３％，中國擎

天軟件（０１２９７）亦下滑近４％。

現時，恆生指數報２８５９１，下跌１４２點或下跌０﹒４９％，主板成交１７６﹒２７億

元。上證綜合指數報２８５８，下跌１０點或下跌０﹒３６％，成交３４８﹒８０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

金山軟件 （０３８８８） １９﹒２６元 下跌３﹒３１％

金蝶國際 （００２６８） ８﹒９１元 下跌５﹒６１％

騰訊控股 （００７００） ３５７﹒８０元 下跌２﹒５６％

擎天軟件 （０１２９７） ２﹒６８元 下跌３﹒９４％

中興通訊 （００７６３） １３﹒５６元 下跌２﹒１６％

中芯國際 （００９８１） ９﹒４２元 下跌２﹒３８％

新體育 （００２９９） ０﹒６８元 無升跌

中國軟件 （００３５４） ６﹒２５元 下跌１﹒７３％

網龍 （００７７７） １６﹒３８元 下跌１﹒９２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｔ）

