《午市前瞻》港股續二萬八至二萬九上落，內地幣策刺激向上機會大

《經濟通通訊社３１日專訊》由於多隻熱門美國科技股季度業績不似預期，拖累騰訊股價進

一步下挫，市場仍關注科技業增長前景，以及聯儲即將舉行的貨幣政策會議；美股全線下挫，道

指跌１４４點或０﹒５７％，報２５３０７點；納指挫１０７點或１﹒４１％，報７６３０點。

標指走低１６點或０﹒５８％，報２８０３點。

受美國科技股影響，騰訊（００７００）今早低開１﹒６９％，報３６１元，再創近九個月

新低，拖累港股低開６９點報２８６６３。其後，中國公布７月官方製造業ＰＭＩ，錄得５１﹒

２，低於預期的５１﹒３，港股沽壓亦隨即加大，內銀股首當其衝，加上騰訊跌幅擴至近３％，

港股半日最多急挫１９５點，低見２８５３８點，最終半日收跌１５８點或０﹒５５％，報

２８５７４點。半日主板成交４０９億元。

滬指微跌不足１點，報２８６８點。國企指數報１０９９７，跌０﹒４４％或跌４８點。



＊騰訊穿３６０元小米捱沽，中海油逆市造好＊



上周美科技股Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ業績欠佳，觸發科技股沽售潮持續至今，

騰訊連跌四日，今早開市不足十分鐘，宣告失守３６０元關，最低見３５６﹒２元，是自去年

１１月初已來新低，半日仍跌２﹒７２％報３５７﹒２元。

另外，據《華爾街日報》報道，中國政府６月推行ＣＤＲ，但報道引述知情人士稱，阿里巴

巴和京東均已擱置發行ＣＤＲ的計劃，小米（０１８１０）跌６﹒１％，報１７﹒５４元，逼近

上市價１７元。

手機股跌隨市下滑，資料顯示，北水昨日沽出舜宇（０２３８２）涉近６１７１萬元。舜宇

半日跌３﹒８２％，報１３０﹒８元。瑞聲（０２０１８）遭中金降價至１００元，半日亦跌０

﹒７％，報９９﹒７元。軟件股同受壓，金山軟件（０３８８８）及金蝶（００２６８）亦難逃

厄運，雙雙下跌５﹒２２％及７﹒７３％，分別午收１８﹒８８元和８﹒７１元。

臨近業績期，大行瑞銀認為，中石油（００８５７）有機會派特別息，因此維持「買入」評

級，目標價維持８﹒１元，中石油逆市升０﹒８４％，午收報５﹒９７元。中海油

（００８８３）更升１﹒５５％報１３﹒１２元，為半日最佳藍籌。

此外，大摩於本月中發表研究報告，預料本港大型銀行股上半年業績強勁。恆生

（０００１１）於下周一（６日）公布中期業績前偷步升逾０﹒７５％到２１４﹒２元，曾見

２１５﹒６元，已連續六日創新高。重磅股方面，恆生母公司匯控（００００５）報７４﹒５元

，下跌０﹒２７％；友邦（０１２９９）則漲０﹒５１％，報６９﹒０５元；中移動

（００９４１）同樣造好，午收７０﹒４元升０﹒６４％。



＊吉利先跌後升華晨曾穿十元關，自然美急升＊



北水近日減持港股，吉利汽車（００１７５）是沽貨對象之一。吉利汽車先跌後升，半日收

漲０﹒５６％報１７﹒９８元，盤中見１７﹒５４元為２０１７年８月以來的低位。

其他汽車股方面，德國汽車公司寶馬表示，將在中國市場對兩款美國生產的跨界運動型多功

能汽車（ＳＵＶ）提價，因應中國對美國進口汽車加徵關稅。華晨（０１１１４）曾穿十元關，

見９﹒８２元為２０１６年底以來的新低，午收報１０﹒０２元跌１﹒１８％

洛陽鉬業（０３９９３）發盈喜料中期多賺最多近３倍後，現升３﹒３４％，報４﹒０２元

。

自然美（００１５７）與台灣東森國際訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，計劃出售５１％

已發行股份，涉資９﹒１８億元，即每股０﹒９元，較昨日（３０日）收市價０﹒６１元溢價近

４８％。自然美今早受追捧，午收升２９﹒５１％，報０﹒７９元，暫為升幅最大個股；成交約

１４１４萬股，涉資１１３５萬元。

建成（０１６３０）昨日慘遭洗倉瀉逾九成，最低見０﹒３８元，今日再跌逾８﹒０８％，

報０﹒４５５元。



＊蘇沛豐：舜宇現價可追入，比瑞聲看高一線＊



港股持續疲弱，招銀國際研究部策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社》表示，大市近日氣氛沉悶

，主要受到外圍股市拖累影響，特別是科技股影響嚴重，因此資金都流入周期性股份及舊經濟股

份以作避險。他認為不少公司已發盈喜，相信還要等待業績期到來才作定論，目前恆指依然維持

２８０００點至２９０００點的上落格局，但向上機會較大，因內地貨幣政策寬鬆對大市而言都

有正面影響。

舜宇今早成最差藍籌，蘇沛豐解釋，不少預測已反映了舜宇訂單數量減少，加上外圍科技股

走勢偏軟，才拖累股價表現。但他認為現價吸引可入手，上望位置為１４５元至１５０元，約

５０天線及１００天線。他解釋，新旗艦手機將於９月或１０月出爐，而相關股份通常於一個月

前先開始落鑊，因此現價預先追入儲貨有著數，而對比起訂單數目或硬件升級方面，他認為舜宇

較瑞聲吸引，因此舜宇可看高一線。（ｕｌ、ｍｗ、ｋｔ）

