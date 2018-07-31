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即市新聞

31/07/2018 16:13

《美元走勢－羅明立》美歐共識仍待談判，歐元料維持上落市

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒４５　　　１１０﹒７５　　　１１１﹒３７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７３１　　　１﹒１７００　　　１﹒１７１７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１４６　　　１﹒３１１３　　　１﹒３１４０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８８７　　　０﹒９８６９　　　０﹒９８８３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９０　　　７﹒８４６７　　　７﹒８４８５

　　《美元走勢》美國６月成屋簽約銷售指數按月上升０﹒９％，高於預期的０﹒１％，亦較上
月份－０﹒５％的增長大幅改善。美國７月達拉斯聯儲商業活動指數為３２﹒３，高於預期的
３１，反映美國經濟持續強勁。特朗普強推移民改革法案，並不惜以聯邦政府停擺來威脅，料會
為資產市場帶來波動性。
　
＊聯儲９月加息機率９０％＊
　
　　美聯儲今晚（３１日）起，一連兩日舉行議息會議，投資者關注局方就利率走勢的取向。最
新利率期貨資料顯示，聯儲局９月加息的機會為９０％，１２月再加息的機會為６０％以上，由
於加息預期已全面反映，美元仍然缺乏突破動力。歐元由近期低位１﹒１６２０附近反彈１００
點，歐盟及美國達成共識，停止進一步徵收關稅，有助降低投資者的避險情緒。不過要完全解決
貿易問題仍然有待雙方進行談判，能收復１﹒１８之前應繼續上落市格局。
　
＊日央貨幣政策未大幅改變＊
　
　　日本央行今日議息後宣布將１０年期日本國債收益率目標維持於接近零水平，而買債操作則
有更大的靈活性，同時表示容許收益率有較大的波動空間，但指考慮到經濟活動的不確定性，將
在較長的時間維持目前極低的利率水平。由於央行未有大幅改變寬鬆的貨幣政策，言論亦維持溫
和，美元兌日圓曾經升至１１１﹒５０。美元在過去兩個多月一直守住５０天線，可以用
１１０﹒３０╱５０作美元好淡的分水嶺，上方阻力分別是１１１﹒５０及１１２﹒００。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７４０　　　１﹒１６２０　　　１﹒１８００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３１３０　　　１﹒３０００　　　１﹒３１８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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