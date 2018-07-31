《美元走勢－羅明立》美歐共識仍待談判，歐元料維持上落市

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒４５ １１０﹒７５ １１１﹒３７

歐元╱美元 １﹒１７３１ １﹒１７００ １﹒１７１７

英鎊╱美元 １﹒３１４６ １﹒３１１３ １﹒３１４０

美元╱瑞郎 ０﹒９８８７ ０﹒９８６９ ０﹒９８８３

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４６７ ７﹒８４８５



《美元走勢》美國６月成屋簽約銷售指數按月上升０﹒９％，高於預期的０﹒１％，亦較上

月份－０﹒５％的增長大幅改善。美國７月達拉斯聯儲商業活動指數為３２﹒３，高於預期的

３１，反映美國經濟持續強勁。特朗普強推移民改革法案，並不惜以聯邦政府停擺來威脅，料會

為資產市場帶來波動性。



＊聯儲９月加息機率９０％＊



美聯儲今晚（３１日）起，一連兩日舉行議息會議，投資者關注局方就利率走勢的取向。最

新利率期貨資料顯示，聯儲局９月加息的機會為９０％，１２月再加息的機會為６０％以上，由

於加息預期已全面反映，美元仍然缺乏突破動力。歐元由近期低位１﹒１６２０附近反彈１００

點，歐盟及美國達成共識，停止進一步徵收關稅，有助降低投資者的避險情緒。不過要完全解決

貿易問題仍然有待雙方進行談判，能收復１﹒１８之前應繼續上落市格局。



＊日央貨幣政策未大幅改變＊



日本央行今日議息後宣布將１０年期日本國債收益率目標維持於接近零水平，而買債操作則

有更大的靈活性，同時表示容許收益率有較大的波動空間，但指考慮到經濟活動的不確定性，將

在較長的時間維持目前極低的利率水平。由於央行未有大幅改變寬鬆的貨幣政策，言論亦維持溫

和，美元兌日圓曾經升至１１１﹒５０。美元在過去兩個多月一直守住５０天線，可以用

１１０﹒３０╱５０作美元好淡的分水嶺，上方阻力分別是１１１﹒５０及１１２﹒００。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７４０ １﹒１６２０ １﹒１８００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３１３０ １﹒３０００ １﹒３１８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

