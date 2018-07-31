《美元走勢－羅明立》美歐共識仍待談判，歐元料維持上落市

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １１１﹒４５ １１０﹒７５ １１１﹒３７
歐元╱美元 １﹒１７３１ １﹒１７００ １﹒１７１７
英鎊╱美元 １﹒３１４６ １﹒３１１３ １﹒３１４０
美元╱瑞郎 ０﹒９８８７ ０﹒９８６９ ０﹒９８８３
美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４６７ ７﹒８４８５
《美元走勢》美國６月成屋簽約銷售指數按月上升０﹒９％，高於預期的０﹒１％，亦較上
月份－０﹒５％的增長大幅改善。美國７月達拉斯聯儲商業活動指數為３２﹒３，高於預期的
３１，反映美國經濟持續強勁。特朗普強推移民改革法案，並不惜以聯邦政府停擺來威脅，料會
為資產市場帶來波動性。
＊聯儲９月加息機率９０％＊
美聯儲今晚（３１日）起，一連兩日舉行議息會議，投資者關注局方就利率走勢的取向。最
新利率期貨資料顯示，聯儲局９月加息的機會為９０％，１２月再加息的機會為６０％以上，由
於加息預期已全面反映，美元仍然缺乏突破動力。歐元由近期低位１﹒１６２０附近反彈１００
點，歐盟及美國達成共識，停止進一步徵收關稅，有助降低投資者的避險情緒。不過要完全解決
貿易問題仍然有待雙方進行談判，能收復１﹒１８之前應繼續上落市格局。
＊日央貨幣政策未大幅改變＊
日本央行今日議息後宣布將１０年期日本國債收益率目標維持於接近零水平，而買債操作則
有更大的靈活性，同時表示容許收益率有較大的波動空間，但指考慮到經濟活動的不確定性，將
在較長的時間維持目前極低的利率水平。由於央行未有大幅改變寬鬆的貨幣政策，言論亦維持溫
和，美元兌日圓曾經升至１１１﹒５０。美元在過去兩個多月一直守住５０天線，可以用
１１０﹒３０╱５０作美元好淡的分水嶺，上方阻力分別是１１１﹒５０及１１２﹒００。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７４０ １﹒１６２０ １﹒１８００
英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３１３０ １﹒３０００ １﹒３１８０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》