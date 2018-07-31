阿里巴巴（美：ＢＡＢＡ）主席馬雲、副主席蔡崇信，年內減持套現逾２５０億港元。阿里
最新年報顯示，二人過去一年合共減持１６９４萬股，主要是兌現去年承諾投放於公益慈善和一
般財富規劃。
據二人去年９月聲明，將於今年１０月累計減持共２１５０萬股。換言之，二人未來３個月
仍會再減持逾４５０萬股，以現價計，涉資約６６億港元。《香港經濟日報》
31/07/2018 08:32
《中國要聞》馬雲蔡崇信減持阿里，１年套２５０億
阿里巴巴（美：ＢＡＢＡ）主席馬雲、副主席蔡崇信，年內減持套現逾２５０億港元。阿里
最新年報顯示，二人過去一年合共減持１６９４萬股，主要是兌現去年承諾投放於公益慈善和一
般財富規劃。
據二人去年９月聲明，將於今年１０月累計減持共２１５０萬股。換言之，二人未來３個月
仍會再減持逾４５０萬股，以現價計，涉資約６６億港元。《香港經濟日報》
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