《中國要聞》馬雲蔡崇信減持阿里，１年套２５０億

阿里巴巴（美：ＢＡＢＡ）主席馬雲、副主席蔡崇信，年內減持套現逾２５０億港元。阿里

最新年報顯示，二人過去一年合共減持１６９４萬股，主要是兌現去年承諾投放於公益慈善和一

般財富規劃。

據二人去年９月聲明，將於今年１０月累計減持共２１５０萬股。換言之，二人未來３個月

仍會再減持逾４５０萬股，以現價計，涉資約６６億港元。《香港經濟日報》

