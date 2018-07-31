《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，６月報３８９﹒４點
，按月上升１﹒６４％。指數已連升２７個月並連續２０月創有紀錄以來新高，按年升
１５﹒９％，由年初至今的首六個月則升１０﹒４％。
中小型單位樓價指數報３９２﹒３點，按月升１﹒６３％。而大型單位樓價指數報３３２點
，按月微升１﹒８４％。
以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７３５﹒２２萬元，九
龍區上車盤平均售價６３３﹒９５萬元，反觀新界區上車盤售價５９０﹒７２萬元。（ｋｙ）
31/07/2018 10:19
【本港樓市】差估署６月私樓售價指數再創新高，連升２７個月
《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，６月報３８９﹒４點
，按月上升１﹒６４％。指數已連升２７個月並連續２０月創有紀錄以來新高，按年升
１５﹒９％，由年初至今的首六個月則升１０﹒４％。
中小型單位樓價指數報３９２﹒３點，按月升１﹒６３％。而大型單位樓價指數報３３２點
，按月微升１﹒８４％。
以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７３５﹒２２萬元，九
龍區上車盤平均售價６３３﹒９５萬元，反觀新界區上車盤售價５９０﹒７２萬元。（ｋｙ）
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