【本港樓市】差估署６月私樓售價指數再創新高，連升２７個月

《經濟通通訊社３１日專訊》差餉物業估價署公布最新住宅樓價指數，６月報３８９﹒４點

，按月上升１﹒６４％。指數已連升２７個月並連續２０月創有紀錄以來新高，按年升

１５﹒９％，由年初至今的首六個月則升１０﹒４％。

中小型單位樓價指數報３９２﹒３點，按月升１﹒６３％。而大型單位樓價指數報３３２點

，按月微升１﹒８４％。

以實用面積４３１平方呎以下的上車盤來看，港島區上車盤平均售價７３５﹒２２萬元，九

龍區上車盤平均售價６３３﹒９５萬元，反觀新界區上車盤售價５９０﹒７２萬元。（ｋｙ）

