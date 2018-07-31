  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/07/2018 19:05

《再戰明天》蘋果盤後派業績，聯儲局議息，內地公布製造業ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社３１日專訊》蘋果盤後派業績，聯儲局展開為期兩天的決策會議，內地公布
７月財新製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）。

＊蘋果盤後派業績，聯儲局展開為期兩天的決策會議＊

　　蘋果將於美股收市後公布業績。
　　在外圍重要經濟活動上，明晨，美聯儲聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）開始召開為期兩日
的議息會議。
　　本港時間明晨４：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。
　　２０１８第二屆國際城市可持續發展高層論壇及博覽會（至８月３日）明日舉行。
　　東盟（ＡＳＥＡＮ）外長明日在新加坡舉行會晤。

＊內地公布７月財新製造業採購經理人指數＊

　　明日，瑞士因假期休市。
　　在數據方面，明早６：４５ａｍ，新西蘭公布第二季失業率，料維持於４﹒４％；平均時薪
季率料由１﹒１％降至１％。７：００ａｍ，南韓公布７月消費者物價指數，月率料由下滑
０﹒２％升上０﹒４％；年率料由１﹒５％升上１﹒７％。
　　８：００ａｍ，南韓公布７月貿易收支，料貿盈由６２﹒４億美元擴大至６８億美元；進口
年率料由１０﹒７％升上１７％；出口年率料由下滑０﹒１％升上７﹒４％。
　　明早９：４５ａｍ，中國公布７月財新製造業採購經理人指數，料由５１下滑至５０﹒９。

＊歐元區公布製造業採購經理人指數，香港公布零售銷售＊

　　明午３：５０ｐｍ，法國公布７月製造業採購經理人指數，料由５２﹒５升上５３﹒１。
３：５５ｐｍ，德國公布７月製造業採購經理人指數，料由５５﹒９升上５７﹒３。
４：００ｐｍ，歐元區公布７月製造業採購經理人指數，料由５４﹒９升上５５﹒１。
４：３０ｐｍ，香港公布６月零售銷售，年率料由１２﹒９升上１３％。

＊歌禮製藥首日掛牌＊

　　在本港，明日，歌禮製藥（０１６７２）首日掛牌。
　　普拉達（０１９１３）公布中期業績。
　　阿里健康（００２４１）在中國舉行股東特別大會。（ｈｏ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道31/07/2018
【月結－陰晴不定】騰訊值得吸納 水泥股濠賭股仍有上升空間
生財有道31/07/2018
【月結－陰晴不定】港股跌372點未能「七翻身」 8月料續反覆
FOCUS31/07/2018
【FOCUS】侵侵謀「多帶多路」 印太新戰略暗藏投資戰
生財有道31/07/2018
【年金解惑－公私大比併】公共年金與私營年金大不同？
國際動態31/07/2018
北極熊遭射殺 遊客「入侵」惹爭議
中國故事30/07/2018
【退市新規】中證監修改退市規則 ST股重挫 創業板跳水
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN