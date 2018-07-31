《再戰明天》蘋果盤後派業績，聯儲局議息，內地公布製造業ＰＭＩ

《經濟通通訊社３１日專訊》蘋果盤後派業績，聯儲局展開為期兩天的決策會議，內地公布

７月財新製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）。



＊蘋果盤後派業績，聯儲局展開為期兩天的決策會議＊



蘋果將於美股收市後公布業績。

在外圍重要經濟活動上，明晨，美聯儲聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）開始召開為期兩日

的議息會議。

本港時間明晨４：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全國石油報告。

２０１８第二屆國際城市可持續發展高層論壇及博覽會（至８月３日）明日舉行。

東盟（ＡＳＥＡＮ）外長明日在新加坡舉行會晤。



＊內地公布７月財新製造業採購經理人指數＊



明日，瑞士因假期休市。

在數據方面，明早６：４５ａｍ，新西蘭公布第二季失業率，料維持於４﹒４％；平均時薪

季率料由１﹒１％降至１％。７：００ａｍ，南韓公布７月消費者物價指數，月率料由下滑

０﹒２％升上０﹒４％；年率料由１﹒５％升上１﹒７％。

８：００ａｍ，南韓公布７月貿易收支，料貿盈由６２﹒４億美元擴大至６８億美元；進口

年率料由１０﹒７％升上１７％；出口年率料由下滑０﹒１％升上７﹒４％。

明早９：４５ａｍ，中國公布７月財新製造業採購經理人指數，料由５１下滑至５０﹒９。



＊歐元區公布製造業採購經理人指數，香港公布零售銷售＊



明午３：５０ｐｍ，法國公布７月製造業採購經理人指數，料由５２﹒５升上５３﹒１。

３：５５ｐｍ，德國公布７月製造業採購經理人指數，料由５５﹒９升上５７﹒３。

４：００ｐｍ，歐元區公布７月製造業採購經理人指數，料由５４﹒９升上５５﹒１。

４：３０ｐｍ，香港公布６月零售銷售，年率料由１２﹒９升上１３％。



＊歌禮製藥首日掛牌＊



在本港，明日，歌禮製藥（０１６７２）首日掛牌。

普拉達（０１９１３）公布中期業績。

阿里健康（００２４１）在中國舉行股東特別大會。（ｈｏ）

