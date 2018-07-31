《小傳日記》魚缸反彈要諗計，企鵝撻Ｑ再碌低！

《小傳日記》花旗國科技佬近呢幾日公布嘅第二季成績表令一眾缸友大失所望，納指噚晚（

３０日）又唔見咗百幾點，兩日加埋蒸發咗超過二百點。而ＱＱ（００７００）雖然冇喺花旗國

掛牌，嗰邊嘅科技佬跳水理應唔太關ＱＱ事，但ＱＱ今次真係「躺著也中槍」，缸友連日嚟用美

股插水做借口起勢咁沽ＱＱ。

大隻佬仆低魚缸都唔會有運行，魚缸今朝先低開６９點，冇幾耐神州公布上月官方製造業

ＰＭＩ，錄得５１﹒２，低於預期嘅５１﹒３，ＱＱ一度急插３巴仙，神州錢莊亦全線碌低，魚

缸最多跌咗１９５點，低見２８５３８點。不過，魚缸今日表現都衰唔晒，祖國移動

（００９４１）逆市彈起超過１巴仙，魚缸跌幅總算冇進一步擴大，全日埋單計唔見咗１５０點

或半個巴仙，報２８５８３點。成交雖然較噚日多咗２１巴仙，但距離千億成交相差九條街，只

有８７５億銀左右。

國貨就腳軟跣低２１點或０﹒２巴仙，報１１０２４點。Ａ場輕輕彈起７點或０﹒３巴仙，

報２８７６點。



＊同鄉唔回國小米又墜落，摩笛一曲奏舜宇遭詛咒＊



大隻佬ＱＱ已經連續四日冇運行，繼噚日跣低近２巴仙後，今日仍未見止瀉，今朝最多急插

３巴仙，尾市再嚟料一度急插近４巴仙，低見３５３﹒４銀，連續兩日創咗近九個月新低，最後

埋單跌幅僅輕微收窄，跌超過３巴仙，報３５５﹒２銀，四日加埋就唔見咗超過６巴仙，慘！

小米（０１８１０）自從月中喺山頂位２２﹒２銀插旗後就一直碌落山，今日缸友收到風話

，因為魚缸持續行衰運，阿里巴巴同京東決定暫緩發行ＣＤＲ，亦有傳中證監話目前ＣＤＲ發行

真係暫緩。小米雖然早前請神州食檸檬暫時唔會返娘家住，但今次其他神州科技大隻佬亦都跟風

唔返娘家，亦都證明小米有排都唔返，消息搞到小米今日急插近６巴仙，報１７﹒６銀，離招股

價１７蚊不遠了。

大摩唱淡神州智能手機公司第二季業績會走樣，仲話旗下供應鏈會開始頹，手機設備孖寶瑞

聲（０２０１８）同被北水沽嘅舜宇（０２３８２）今日同其他科技股一齊搭沉船，瑞聲一度守

唔住紅底，低見９８﹒１銀，但最後埋單只係唔見咗近一巴仙，啱啱好守得住１００蚊。

舜宇噚日北水不停掟貨，金額有成６１７１萬銀，而今日北水似乎冇放輕手腳繼續掟貨，舜

宇全日急插近半成，報１２９﹒５銀，為全日最差嘅藍戰士。



＊軟件佬陣亡金蝶最徬徨，長飛Ａ仔挫Ｈ仔也墜落＊



另一邊廂，神州軟件佬今日都「躺著也中槍」全線陣亡，中金繼續維持金蝶（００２６８）

「他屐」７蚊，但較現價低九條街，評級持有。金蝶全日傷亡慘重，急挫近８巴仙，報８﹒６９

銀。神州軟件一哥兼與小米都一個阿媽嘅金軟（０３８８８）就跣低近半成，報１９蚊。中軟國

際（００３５４）一樣插咗近４巴仙，報６﹒１３銀。閱文（００７７２）近期走勢有向住招股

價５５蚊「他屐」進發，今日唔見咗超過半成，報６５﹒６５銀。

至於一眾搞通訊設備嘅街坊都無辜中槍，長飛光纖（０６８６９）（滬：６０１８６９）嘅

ｃａｓｅ就比較特別，事關佢前排成功回歸Ａ場後，一度連續六日一字漲停，但升得快自然跌得

快，今日跌停咗，Ｈ仔不能倖免地被唔少缸友掟貨，全日急插超過７巴仙，報３０﹒２５銀。中

興通訊（００７６３）被美國佬放生後，竟然冇乜運行，由１７﹒３６銀高位碌返落嚟，今日唔

見咗超過３巴仙，報１３﹒４２銀。



＊渣打出業績表現幾招積，小象好得戚大象無起色＊



渣打（０２８８８）今日中午派上半年成績表，法定除稅前溢利有逾２３億美金，比起上年

都漲咗近３４巴仙，算唔錯啦，中期股息每股就派６仙。有成績就緊係有獎勵啦，今日最高上過

７３﹒５銀，但可惜臨收工先受累倫敦股價初段急跌近４巴仙，搞到香江呢邊都要碌低近４巴仙

收報６９﹒３５銀，慘。恆生（０００１１）下星期一（６日）派成績表，今日已經連續第六日

再創歷史新高，今日最高仲去到２１５﹒６銀添，收工就升近０﹒５巴仙，報２１３﹒６銀。媽

媽大象（００００５）就差少少，跌逾０﹒１巴仙，收報７４﹒６銀。



＊三桶油向好中石油最好，細摩撥冷水車仔受負累＊



三桶油今日狀態唔錯，當中中石油（００８５７）就最好啦。瑞銀睇好佢有機會派特別息，

所以維持「買入」評級，「他屐」價都係８﹒１蚊；美銀美林就覺得中石油稅後純利有驚喜，重

申「買入」評級，目標價就係７﹒７銀；摩通就維持「中性」評級。最後中石油收報５﹒９９銀

，彈起逾１巴仙。中海油（００８８３）同中石化（００３８６）就一齊爬高近２巴仙同近１巴

仙，拎１３﹒１２銀同７﹒５７銀走人。

車仔呢排都係注定無咩運行。摩通仲出嚟唱淡第二季度新車銷售，話加上對經銷商自營融資

業務嘅憂慮加深，看淡汽車經銷商，仲下調了廣匯寶信（０１２９３）嘅目標價，由６元下調至

２﹒８元。匯寶信放工就無咗近３巴仙，報２﹒４４銀。而佢嘅鄰居中升控股（００８８１）都

陪跌近２巴仙，報１７﹒８８銀。請請！



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