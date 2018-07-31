《宏觀論勢－李捷龍》經濟周期進入晚期還是成熟期？

《宏觀論勢》面對現時的經濟周期，雖然經濟擴張的最佳時機已經過去，但擔心經濟衰退似

乎為時尚早。低通脹率使寬鬆政策得以持續，預計經濟復甦步入正軌的過程至少維持至２０１９

年年尾，有望可阻擋貿易摩擦情況惡化對經濟產生的中斷影響。

經濟周期中，經濟衰退往往會突然出現，並被應對政策遏止，而經濟擴張維持的期間和速度

卻難以預料。部分數據指標指出現時經濟處於晚期，其他指標則指出只處於成熟期，還有更多發

展空間。失業率是最明顯能反映經濟晚期的指標。美國、英國、日本及經合組織（ＯＥＣＤ）成

員國的平均失業率均處於異常低水平。而反映經濟成熟期的指標會以通脹率為焦點，低通脹率屬

於有利經濟周期持續擴展的因素。

貿易摩擦正在升級，可能導致下一個衰退周期提前出現。直至目前為止，貿易壁壘規模相對

較小，但預期的中國報復行動及貿易摩擦升級將構成風險。而且關稅戰爭可能會蔓延至已發展國

家另一個關鍵的買賣產品－－汽車，進而加劇市場憂慮。

另一風險因素是金融失衡的情況惡化。在過去十年接近零利率之後，出現隱藏著金融系統不

穩定威脅的情況並非異常。然而，過於嚴格的監管出現過度抑制情況，很多央行已轉而採取宏觀

審慎措施，特別是在房地產市場，藉以控制風險。

未來１２至１８個月內的寬鬆政策環境為全球經濟周期提供很好的支持，但我們對２０２０

年則抱有疑問。在主要經濟體中，美國是出現衰退危機可能性最高的國家。聯儲局目前已加息第

七次，政策走鷹派作風。然而，未來幾年需要加息的速度及幅度仍稍為落後於當前形勢。我們預

計聯儲局至少繼續於每季加息至２０１９年底，意味著貨幣政策將在明年下半年拖累經濟增長。

經濟增長繼續獲寬鬆財政政策支持，擴大預算赤字。即使在保護主義興起的情況下，於經濟過熱

時推出財政刺激措施，也可能增加進口量以滿足部分上升需求，擴大貿易逆差。

至於歐洲，其復甦步伐略為減慢，但仍相對健康。商業和消費者情緒指數相當正面，並指向

穩健的擴張步伐。隨著金融體系健康狀況改善，貨幣政策步伐應會加快，而結構性改革的好處逐

漸浮現，財政政策保持中立，不再拖累經濟增長。歐洲央行早於預期發出公告，稱其資產購買計

劃將在今年年底結束，隨後可能在２０１９年第三季首次加息，似乎會跟隨聯儲局退出超寬鬆貨

幣政策。

對中國而言，貿易限制及美國技術轉移問題造成短期扶持經濟的需要，阻礙了其去槓桿化的

長期努力，當局可能降準及推行財政刺激措施。雖然全球金融危機後的巨大信貸泡沫情況在過去

１８個月穩定下來，反映去槓桿政策漸見成效，但信貸增長可能再次上升，使縮減信貸泡沫成為

複雜的長期挑戰，但不會對經濟或金融體系造成重大衝擊。

商品價格上升有利新興市場發展，但市場在油價高企期間仍會出現贏家和輸家。利率上升可

能使商品進口商面對的問題惡化。多個東盟經濟體近年來從經濟管理的改善中獲益，區內較富裕

的國家多年來取得了不錯的成績，部分其他國家則取得了驚人進步，應該使他們成為更具吸引力

的投資目的地，並有助於提高潛在增長率。《新加坡銀行首席經濟師 李捷龍》

