《宏觀銓局－馬桂銓》美國經濟持續復甦，但貿易關係升溫增添變數

《宏觀銓局》受強勁的宏觀經濟數據和樂觀的盈利前景支持，美股今年至此在區域股市中表

現最佳。歐元回軟和盈利前景樂觀，對歐股有支持。美元走強和貿易局勢緊張正打擊新興市場投

資者的情緒，亦令新興市場和亞太地區（日本除外）相對落後。

美國近期的宏觀經濟數據令人鼓舞。５月份工廠訂單按月增加０﹒４％，超出市場預期

０﹒４％。６月零售銷售額（汽車除外）按月增長０﹒４％，勝過市場預測的０﹒３％增長。更

值得關注的可能是ＩＳＭ製造業指數１。６月份ＩＳＭ製造業指數升至６０﹒２，優於市場預測

的５８﹒５，顯示製造業擴張步伐強勁。正當美國６月份ＩＳＭ指數繼續上升，世界其他地區卻

持續下跌，正正反映了美國經濟當前走勢最為樂觀。非農業職位空缺調查（ＪＯＬＴＳ）是另一

個反映美國經濟狀況的經濟數據，見解亦相當有趣。數據顯示，５月份有超過３６０萬人或

２﹒４％的勞動人口離職，是自２００１年２月以來的最高水平。這訊息對美國勞動市場相當正

面，顯示對轉職具有信心。

對於股票投資者而言，企業盈利可能比宏觀經濟數據關連更大。直至截數日為止，美國標準

普爾５００指數成分股中，有１７％的企業已公布了他們第二季的盈利報告，８７％的公司收入

超出市場預期。另外，比起上一季度的１７％，至目前為止，第二季度盈利正按年增長達２０％

，公司收入增長同樣出色。７７％的公司收入增長超出市場預期，第二季度的收入按年增長９％

。強勁業績帶動市場調整季度盈利預期，從７月１日的２０％調高至７月２０日的２２％。

去年頒布的財政寬鬆和稅收改革，令這兩季的業績得到顯著的增長。假如美國標普５００指

數成分股確實達到預期的目標；它們將連續三季實現雙位數的盈利增長，故此筆者看好美股。

貿易爭拗累及股票市場，許多客戶亦就此查詢。大多數經濟學家都喜歡自由貿易，皆因長遠

以言眾人都可以受惠；但是，重點在於「長遠」。美國中期選舉將於２０１８年１１月６日舉行

，屆時眾議院４３５個席位將備受考驗。特朗普總統既為共和黨領袖，必須幫助該黨保衛眾議院

的控制權。現在距離中期選舉已不足六個月的時間，實在捉襟見肘。特朗普上任至今，關稅政策

是少數能助其推高支持率的政策之一，因此筆者相信特朗普至少會維持現時的關稅政策言論直至

中期選舉結束。

在資產配置方面，筆者現時偏好股票多於債券。美國聯邦儲備局在２０１８年餘下時間將預

期加息兩次。在息口上升的環境下，債券投資者需要了解加息與債券價格之間的關係。就地區而

言，美國的經濟前景出眾，加上盈利增長動力強勁，實在是投資的不二之選。

ＩＳＭ製造業指數是由美國供應管理協會（ＩＳＭ）對３００多家美國製造商的採購經理進

行調查後制定。由於採購經理對公司的生產計劃有全面的掌握，最適合評估公司需求變，因此該

調查總體上是衡量美國整體經濟狀況的可靠指標。指數高於５０表示整體經濟正在擴張，低於

５０則反映經濟收縮。眾多經濟學家和戰略家在預測國內生產總值（ＧＤＰ）時，經常研究採購

經理指數。此外，部分投資者相信採購經理指數是衡量經濟實力的一個領先指標。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

