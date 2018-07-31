騰訊捱沽，港股收跌１５０點報２８５８３守十天線，成交８７５億

《經濟通通訊社３１日專訊》多隻熱門美國科技股季度業績遜預期，令科技股繼續成為拖累

大市之元兇，美股全線下挫，道指跌１４４點、納指挫１０７點、標指走低１６點。本港方面，

科網股代表騰訊（００７００）亦難敵沽壓，其疲弱走勢拖累港股，令恆指今早低開６９點報

２８６６３，其後由於中國公布７月官方製造業ＰＭＩ差過預期，港股沽壓亦隨即加大，全日最

多跌１９５點低見２８５３８點，最終收市下跌１５０點或０﹒５２％，報２８５８３點，守住

十天線（２８５０９點）。全日主板成交８７５﹒１１億元，按日增２１％。

部分重磅股方面，中移動（００９４１）成避險對象、但友邦（０１２９９）無力，兩暫分

別升１﹒２２％及跌０﹒２９％，報７０﹒８元、６８﹒５元。建行（００９３９）、工行

（０１３９８）分別跌０﹒１４％及０﹒１７％，報７﹒１１元、５﹒８１元。中電信（００７

２８）則升１﹒９２％，報３﹒７１元。

滬指微升７點，報２８７６點。國企指數報１１０２４點，跌２１點或０﹒２０％。



＊騰訊失３６０元關，恆生連續六日破頂＊



北水近日狂沽科網股，騰訊（００７００）今再跌３﹒２７％，報３５５﹒２元，離上市新

高４７５﹒７２元已累瀉２５﹒３％，今日失守３６０元關，低見３５３﹒４元，見去年１１月

以來新低。瑞聲（０２０１８）跌０﹒４％報１００元，舜宇（０２３８２）跌４﹒７８％報

１２９﹒５元，為最差藍籌股。另外，中證監表示目前ＣＤＲ發行工作暫緩，待市場回暖再推進

，小米（０１８１０）亦滑落５﹒７８％，報１７﹒６元。

恆生（０００１１）８月６日放榜，今日再升０﹒４７％，報２１３﹒６元，盤中高見２１

５﹒６元破頂，為連續第六日創新高。同業渣打（０２８８８）今日公布上半年業績，法定除稅

前溢利逾２３億美金，按年升近３４％，中期股息每股派６仙，股價午後一度彈約１％，不過近

尾市受累倫敦股價急插，倒跌３﹒８１％，報６９﹒３５元。匯控（００００５）則微跌０﹒１

３％，報７４﹒６元。港鐵（０００６６）成避險對象，升２﹒４４％報４４元。



＊中石油獲多間大行唱好，汽車經銷商受壓＊



中石油（００８５７）獲瑞銀評為有機會派特別息，維持「買入」評級，美銀美林亦唱好，

股價今日收報５﹒９９元，彈１﹒１８％。中海油（００８８３）、中石化（００３８６）則分

別升１﹒５５％及０﹒８％，報１３﹒１２元、７﹒５７元。

吉利（００１７５）早段隨市下壓，尾市微升０﹒１１％，報１７﹒９元。摩通更唱淡第二

季度新車銷售，因此看淡汽車經銷商，廣匯寶信（０１２９３）被摩通下調目標價，今日股價跌

２﹒７９％，報２﹒４４元。中升（００８８１）雖獲視為首選但仍跌１﹒８７％，報１７﹒８

８元。

太古地產（０１９７２）今日漲２﹒３２％，報３０﹒９元高收，盤中高見３０﹒９５元，

創月內新高。同系國泰（００２９３）傳擬整合業務，價升１﹒８５％，報１２﹒１２元。（ｆ

ｆ）

