《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：戰投外資Ａ股鎖定期縮至１年

《經濟通通訊社３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



國資委：推進央企重組 多渠道降槓桿

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國資委３０日召開深化供給側結構性改革推動中央企業高質量發展媒體通氣會。會議指出，下一

步，將重點圍繞國家戰略落實，繼續做好集團層面重組，扎實深入細致地做好降槓桿減負債各項

工作。



要求堅決嚴查並建立保障用藥安全長效機制

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國務院總理李克強７月３０日主持召開國務院常務會議，聽取吉林長春長生公司違法違規生產狂

犬病疫苗案件調查進展匯報，要求堅決嚴查重處並建立保障用藥安全長效機制；部署優化教育經

費使用結構和落實義務教育教師工資待遇，辦好人民滿意的教育。



專家認為個稅改革應著眼長遠

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日前，《個人所得稅法修正案（草案）》截止向社會公開徵求意見。中國人大網顯示，一個月來

共收到超過１３萬條意見。專家認為，個稅改革應著眼長遠，優化結構。





《上海證券報》



要求堅決嚴查重處並建立保障用藥安全長效機制

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國務院總理李克強７月３０日主持召開國務院常務會議，聽取吉林長春長生公司違法違規生產狂

犬病疫苗案件調查進展匯報，要求堅決嚴查重處並建立保障用藥安全長效機制；部署優化教育經

費使用結構和落實義務教育教師工資待遇，辦好人民滿意的教育。



推進國有資本投資、運營公司改革試點實施意見印發

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近日，國務院印發《關於推進國有資本投資、運營公司改革試點的實施意見》，強調國有資本投

資、運營公司改革試點要堅持黨的領導，建立健全中國特色現代國有企業制度；堅持體制創新，

以管資本為主加強國有資產監管；堅持優化布局，促進國有資本合理流動；堅持強化監督，防止

國有資產流失。



國企改革加速 多家央企經驗待推廣

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７月３０日，國務院國資委副主任翁杰明在媒體溝通會上透露了國資委對國企改革下一步工作的

安排。他表示，根據國務院國有企業改革領導小組會議的精神，國企改革的核心是改革國有資本

授權經營體制；同時，要分層分類推進混改，更多地在與市場緊密聯繫的央企二三級企業及地方

國企展開。





《證券時報》



國有資本授權經營機制現重大突破

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７月３０日，國務院發布《關於推進國有資本投資、運營公司改革試點的實施意見》。《意見》

指出，國有資本投資、運營公司均為在國家授權範圍內履行國有資本出資人職責的國有獨資公司

，是國有資本市場化運作的專業平台。



外國投資者戰略投資Ａ股公司鎖定期縮至１年

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商務部發布關於修改《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》的決定的徵求意見稿，以引進

境外資金和管理經驗，改善上市公司治理結構，規範外國的公司、企業和其他經濟組織或自然人

對Ａ股上市公司的戰略投資行為。意見稿對外資投資上市公司股份的轉讓規定方面有所放鬆，規

定外國投資者通過戰略投資方式取得的上市公司Ａ股股份１２個月內不得轉讓，此前為３年內不

得轉讓。



防止國資流失 規範央企責任追究

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為貫徹落實黨中央國務院關於以管資本為主加強國有資產監管、有效防止國有資產流失的要求，

加強和規範中央企業責任追究工作，國資委日前印發了《中央企業違規經營投資責任追究實施辦

法（試行）》，《中央企業資產損失責任追究暫行辦法》（國資委令第２０號）同時廢止。

（ｋｌ）

