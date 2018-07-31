《股金豐采－涂國彬》科網股修正估值，舊經濟漸見支持

《股金豐采》代表新經濟的科技股，一度是帶領股市向前，無論美股的ＦＡＮＧ，還是港股

的騰訊（００７００），都以強勁增長憧憬，獨特的網絡效應，以至平台帶來的贏家全取優勢，

吸引資金不斷流入，股價升的同時，也給大市往上推動。



＊憂高增長不繼，整體估值下調＊



然而，去年底，今年初以來，相關板塊表現不穩，投資者信心動搖。就以美股為例，

Ｆａｃｅｂｏｏｋ早前醜聞爆發後，投資者對整體科技股，已有一定質疑，當中過程包括美國總

統特朗普偶爾的批評，但無大礙。但無論如何，ＦＡＮＧ以至其他科技股，也開始較明顯沽壓。

調整後，５月又反彈，甚至創新高，給納指帶來支持。

當然，近日Ｆａｃｅｂｏｏｋ公布完第二季度業績後，市場擔心未來盈利增長減速，這幾日

市值快速蒸發，三日累跌逾兩成。其他科技股也跟跌，納指從高位回落。



＊全球資產配置，環球同此涼熱＊



即便是港股，也有類似情況，資金轉投傳統舊經濟股。加上投資者憧憬，隨著貿易戰展開，

出口不可依賴，內需增長亦需時，最直接可能是推動基建云云，自然有資金追捧基建鐵路股，以

及周邊行業，如資源和電力股。

值得思考的是，全球資產配置，在一體化的今天，水漲船高之時，一榮俱榮，同樣地，修正

之時，往往對整個板塊，不同地域一樣有影響，環球同此涼熱。如今美股投資者對科技股重新檢

視，改投有上行空間的舊經濟，港股亦不例外，便是最好例子。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

