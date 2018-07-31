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即市新聞

31/07/2018 16:29

《股金豐采－涂國彬》科網股修正估值，舊經濟漸見支持

　　《股金豐采》代表新經濟的科技股，一度是帶領股市向前，無論美股的ＦＡＮＧ，還是港股
的騰訊（００７００），都以強勁增長憧憬，獨特的網絡效應，以至平台帶來的贏家全取優勢，
吸引資金不斷流入，股價升的同時，也給大市往上推動。
　
＊憂高增長不繼，整體估值下調＊
　
　　然而，去年底，今年初以來，相關板塊表現不穩，投資者信心動搖。就以美股為例，
Ｆａｃｅｂｏｏｋ早前醜聞爆發後，投資者對整體科技股，已有一定質疑，當中過程包括美國總
統特朗普偶爾的批評，但無大礙。但無論如何，ＦＡＮＧ以至其他科技股，也開始較明顯沽壓。
調整後，５月又反彈，甚至創新高，給納指帶來支持。
　　當然，近日Ｆａｃｅｂｏｏｋ公布完第二季度業績後，市場擔心未來盈利增長減速，這幾日
市值快速蒸發，三日累跌逾兩成。其他科技股也跟跌，納指從高位回落。
　
＊全球資產配置，環球同此涼熱＊
　
　　即便是港股，也有類似情況，資金轉投傳統舊經濟股。加上投資者憧憬，隨著貿易戰展開，
出口不可依賴，內需增長亦需時，最直接可能是推動基建云云，自然有資金追捧基建鐵路股，以
及周邊行業，如資源和電力股。
　　值得思考的是，全球資產配置，在一體化的今天，水漲船高之時，一榮俱榮，同樣地，修正
之時，往往對整個板塊，不同地域一樣有影響，環球同此涼熱。如今美股投資者對科技股重新檢
視，改投有上行空間的舊經濟，港股亦不例外，便是最好例子。
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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