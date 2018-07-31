《鍾之日記》新經濟急退潮，ＣＤＲ傳擱淺

《鍾之日記》７月３１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



７月最後一個交易日，祖國股市成功「七翻身」，滬綜指７月累升１％，香江魚缸就仍然低

迷，恆指整個７月累跌１﹒３％。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｎｅｔｆｌｉｘ等多隻熱門美國科技股季度業績遜預期，績後都出現股

價大幅回調。摩根士丹利認為，這是一個令人擔憂的跡象，表明早前股市反彈力量或已經耗盡，

警告美股拋售潮才剛剛開始，正在迎來２月深跌以來的最大調整。隔晚美股全線下挫，香江魚缸

的科網股代表騰訊（００７００）亦難敵沽壓，其疲弱走勢拖累港股，恆指最多跌１９５點低見

２８５３８點，收市下跌１５０點或０﹒５２％，報２８５８３點，全日主板成交８７５﹒１１

億元，按日增２１％。

滬綜指今早輕微低開後跌幅擴大，但在石油及地產股帶動下倒升，午後反覆向上，最高見過

２８８４點，收報２８７６﹒４點，倒升０﹒２６％，終止四連跌。人民銀行連續八個交易日暫

停逆回購操作，兩市成交額回落至２７３１元人民幣，較上日（３０日）大縮水１６％。



＊７月官方ＰＭＩ回落，經濟下行壓力顯現＊



受中美貿易摩擦升溫及部分行業進入傳統生產淡季等因素影響，內地７月官方製造業、非製

造業ＰＭＩ雙雙回落，製造業ＰＭＩ跌至五個月低點，為５１﹒２％，略低預期的５１﹒３％，

比上月回落０﹒３個百分點，非製造業ＰＭＩ降至１１個月低位，為５４﹒０％，比上月回落１

﹒０個百分點。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群解讀認為，經濟繼續保持平穩增長態勢，但短期下

行壓力有所顯現。

交行報告認為，下半年需要關注中美貿易摩擦升級對製造業生產和投資帶來的影響。８月可

能仍然會受到高溫天氣的影響，隨著財政金融政策適度偏鬆調節，以及季節性因素影響的減弱，

未來非製造業ＰＭＩ有望回升。

海通則分析指，工業生產繼續減速，工業利潤下半年面臨較大下行壓力。預測７月ＰＰＩ環

比下跌０﹒１％，ＰＰＩ同比見頂回落至４﹒４％。



＊官方對ＣＤＲ態度變臉，小米失望挫６％＊



還記得今年年初的新經濟企業熱潮嗎？兩會期間各大科企巨頭大佬紛紛表態，只要中國監管

部門同意，均會考慮回國上市，市場更出現了獨角獸淘金熱。不過隨著內地股市５月起連番急跌

，這股熱潮便極速退燒。據外媒報道，官方擔心ＣＤＲ計劃會吸乾本已緊拙的Ａ股魚缸流動性，

市場無力再吸收這些巨無霸新股，阿里巴巴和京東均已擱置發行ＣＤＲ。

阿里回應事件稱：「我們從在美國上市第一天起就說過，只要條件允許，就回來。」又指正

在積極探索各種可能性，目前還沒有更多細節可以評論。

市場想起雄心壯志計劃發ＣＤＲ的小米（０１８１０），結果被監管部門連珠炮式質問嚇退

，今次監管部門態度變得更謹慎，小米看來回歸Ａ股的希望愈來愈晦暗，股價大跌５﹒８％至１

７﹒６元，比起招股價１７元已相去不遠。

科技股冷風繼續吹，騰訊節節敗退，今日股價再挫３﹒３％，報３５５﹒２元，失守３６０

元關，離上市新高４７５﹒７２元已累瀉２５﹒３％。眾安（０６０６０）急挫５﹒４％，報３

５﹒９５元，易鑫集團（０２８５８）挫３％，收市報２﹒９１元。



＊中石油盈喜獲大行唱好，三桶油逆市齊升＊



中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）發盈喜，預計上半年淨利潤按年增加１３５億

元（人民幣．下同）至１５５億元，按年增長１０７％至１２２％左右。公告指，本次利潤急增

主要因為原油、天然氣、成品油等主要產品平均實現價格同比上升，公司優化生產運行、深化開

源節流降本增效等綜合因素。

另外瑞銀、美銀美林、富瑞等一併唱好中石油Ｈ股，普遍認為該公司的稅後純利勝過預期，

其中瑞銀更看好中石油有機會派特別息，故給予Ｈ股目標價８﹒１元及「買入」評級。中石油今

早隨即高開，其後一直反覆向上，最後更以全日最高位５﹒９９元收市，升１﹒１８％，收復五

十天線。至於其餘兩桶油亦跟隨向上，中石化（００３８６）升０﹒８％，中海油（００８８３

）的表現最好，全日升１﹒５％，收報１３﹒１２元，同樣收復五十天線。

其他油服股亦普遍向上，中海油服（０２８８３）升０﹒８％，中石化油服（０１０３３）

升０﹒９％，安東油服（０３３３７）無起跌，收報１﹒１７元。



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