【疫苗造假】李克強召開國務會議：要求建立保障用藥安全長效機制

《經濟通通訊社３１日專訊》國務院總理李克強７月３０日主持召開國務院常務會議，聽取

吉林長春長生公司違法違規生產狂犬病疫苗案件調查進展匯報，要求堅決嚴查重處並建立保障用

藥安全長效機制。

會議指出，國務院調查組要繼續深入開展工作。一要根據案件調查結果，依法從重對涉案企

業和責任人、參與者作出嚴厲處罰，處以巨額罰款，並由司法機關進一步追究刑事責任，讓嚴重

違法犯罪者獲刑入獄，把他們依法逐出市場，終身不得從事藥品生產經營活動。

二要指導各地全部回收銷毀未使用的涉案疫苗。已出口的要監督企業召回，並及時向世界衛

生組織和有關國家通報。對涉案企業生產的其他疫苗嚴格查驗，發現問題立即處置。加快完成已

開展的全國全部４６家疫苗生產企業全鏈條監督檢查，及時向社會公布結果。

三要深入開展監管責任調查，決不能手軟。對玩忽職守、失職瀆職的堅決一查到底，對貪贓

枉法、搞利益輸送的要重拳打擊，對負有領導責任的也要依法依規嚴厲追責。

四要全面查清涉案疫苗接種情況，依據相關領域專家作出的風險評估結果，科學擬定應對預

案。相關部門要立足事實作出解釋，及時回應社會關切。五要有針對性地抓緊研究提出進一步完

善疫苗研發、生產、流通、使用全流程監管體制的方案，構建確保群眾用藥安全的長效機制。

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