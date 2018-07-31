【貿易開戰】美商務部長羅斯：現在是強硬對待中國的好時機

《經濟通通訊社３１日專訊》美國商務部長羅斯在論壇上發言時表示，美國近期經濟表現強

勁，可以吸收和中國貿易衝突所產生的短期痛苦，現在是對華持強硬立場的好時機。但羅斯又認

為，目前局面持續下去，不符合各方利益，相信最終美國將通過談判與中國達成解決方案，為美

國企業帶來成果。

羅斯又提到，美國尋求在印度洋－太平洋地區訂立一系列雙邊貿易協定。（ｅｙ）

